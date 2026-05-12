"No autoricé": Maru Campos se deslinda de la presencia de agentes de EU en la Tarahumara

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, aseguró que ella no estaba enterada ni autorizó que extranjeros participarán en las acciones policiacas que llevaron al desmantelamiento de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

En un mensaje transmitido a través de las redes sociales, insistió que "en ningún momento gestioné, autoricé ni tuve conocimiento de la presencia de personas extranjeras en esa acción."

Por el contrario, dijo que en respeto a la Constitución Mexicana y buscando la seguridad de los chihuahuenses, se "desmanteló un narcolaboratorio donde se hallaron más de 55 mil litros de sustancias líquidas y más de 50 toneladas de precursores químicos en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina".

Añadió que con este desmantelamiento se evitó que millones de dosis de drogas envenenaran a jóvenes y familias mexicanas.

Lamentó que desgraciadamente ha habido mucha desinformación respecto al accidente que se registró el 19 de abril, así como de las investigaciones que están en curso.

Aseguró que, "en Chihuahua estamos actuando con legalidad, responsabilidad, con total transparencia y con absoluta firmeza."