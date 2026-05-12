Argentina negó deportación de Fernando Farías Laguna; FGR formaliza petición de extradición

La Fiscalía General de la República (FGR) prepara la solicitud formal de extradición de Fernando Farías Laguna, presunto líder de una red de "huachicol fiscal". Esta decisión se toma luego de que el gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, rechazara la posibilidad de una deportación o expulsión directa, obligando al Estado mexicano a activar la vía diplomática.

Fernando Farías Laguna es requerido por la justicia mexicana por presunta delincuencia organizada y delitos contra la Ley de Hidrocarburos. Se le acusa de encabezar una red criminal dedicada a ingresar combustible ilegalmente desde Estados Unidos a través de aduanas marítimas mexicanas (como Altamira y Tampico). La operación, presuntamente, se realizaba simulando la importación de aditivos para evadir el pago de impuestos.

El presunto delincuente, quien es sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, fue arrestado en Buenos Aires el 23 de abril de 2026 tras ingresar al país con un pasaporte falso. Contaba con una ficha roja de Interpol por delincuencia organizada y contrabando.

Actualmente, corre un periodo de 60 días para concretar el traslado del imputado. La FGR tiene como fecha límite el 21 de junio de 2026 para formalizar la petición legal de extradición ante Argentina.

En respuesta al proceso, la defensa de Farías Laguna, a cargo del abogado Epigmenio Mendieta, tramitó una solicitud de asilo político en Argentina. El abogado alega supuestos riesgos a la vida de su cliente en México para evitar la extradición.

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