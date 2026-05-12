Alumno hiere a maestro por la espalda tras rechazo de una tarea

Un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No. 37, ubicada en el poblado C-34 del municipio de Huimanguillo, distante a 50 kilómetros de la ciudad de Villahermosa, capital de Tabasco, agredió con un arma blanca a uno de sus docentes al interior del plantel educativo.

Los hechos que han causado conmoción en la población estudiantil y en la plantilla docente de la escuela, ocurrieron presuntamente luego de que el profesor se negara a recibir un trabajo escolar del adolescente, quien respondió sacando un cuchillo y atacando al maestro por la espalda.

Elementos de la Policía Municipal acudieron a la institución para atender la emergencia, asegurar el plantel y llevar a cabo las diligencias de rigor conforme a los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado confirmó que el alumno fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado confirmó que el alumno fue detenido y puesto a disposición de las autoridades especializadas en justicia para adolescentes. Especial

El docente sufrió una lesión en una de sus manos y recibió atención médica inmediata. Hasta el momento, las autoridades aseguran que se encuentra fuera de peligro.

Este no es el primer caso de violencia de estudiantes a maestros. En mayo de 2023, un estudiante de bachillerato del municipio de Cárdenas atacó con un martillo a su profesor de Historia por reprobarlo, causándole graves lesiones.

Sin embargo, a pesar de haber ocasionado lesiones severas al profesor José Antonio Bonora, el estudiante, de nombre Luis Ángel, en aquella ocasión no fue juzgado como adulto. Se le vinculó a proceso por el delito de lesiones y se le dictó prisión preventiva de 5 meses.

En ese entonces, al igual que ahora, el hecho encendió las alertas sobre la seguridad al interior de los centros escolares en el estado y reavivó el debate sobre los mecanismos de prevención de violencia en las aulas.