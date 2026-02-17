NL da “tarifa preferencial” de 10 pesos en camiones a estudiantes

El Gobierno de Nuevo León anunció el programa “Ayudamos a los Estudiantes”, una estrategia que permitirá a alumnos de nivel medio superior y superior acceder a una tarifa preferencial de 10 pesos en camiones del transporte público dentro de la zona metropolitana de Monterrey.

El anuncio fue realizado en el municipio de Guadalupe por el gobernador Samuel García y por Mariana Rodríguez Cantú, titular de la oficina Amar a Nuevo León.

La iniciativa amplía el esquema de tarifa preferencial que anteriormente beneficiaba a aproximadamente 110 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Con la nueva etapa del programa se incorporarán más de 47 mil alumnos adicionales de 37 planteles públicos pertenecientes a subsistemas como el Conalep, el Colegio Militarizado, el CECyTENL y diversas Universidades Tecnológicas y Politécnicas del estado.

La medida busca reducir el impacto del costo del transporte en la economía familiar, especialmente en estudiantes que requieren múltiples traslados diarios.

¿Cómo acceder a la tarifa preferencial de 10 pesos?

Para obtener el beneficio, los estudiantes deben acudir a la Torre Administrativa del Gobierno estatal, ubicada en la calle Washington 2000, colonia Obrera, en Monterrey.

En el lugar se instalará un módulo de atención donde será necesario presentar una credencial o documento oficial que acredite la inscripción en alguna institución pública participante.

El programa se aplicará en camiones del transporte público dentro de la zona metropolitana.

Durante la presentación, estudiantes compartieron el impacto financiero que representa el gasto en transporte.

Alfonso Hernández, alumno del Colegio Militarizado “Mariano Escobedo”, señaló que actualmente invierte alrededor de 500 pesos semanales en traslados, por lo que la reducción a 10 pesos por viaje representa un alivio significativo.

Por su parte, Estefanía Romero, estudiante de bachillerato, explicó que destina cerca de 300 pesos semanales utilizando dos camiones diarios, por lo que la disminución de aproximadamente 17 pesos a 10 pesos por trayecto implicará un ahorro sustancial.

El programa se inserta en la estrategia estatal de movilidad y apoyo social, en un contexto donde el costo del transporte público es uno de los principales gastos recurrentes para estudiantes de zonas periféricas.

La administración estatal destacó que esta ampliación forma parte de un enfoque integral para fortalecer el acceso a la educación mediante medidas de apoyo económico indirecto.

