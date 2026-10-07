Niño de 2 años fue atropellado por transporte escolar donde viajaba su hermana

Un niño de tan sólo dos años de edad permanece en estado crítico luego de ser atropellado por un transporte escolar en la colonia Magdalenas, en Juárez, Nuevo León.

Los hechos se registraron el pasado 2 de octubre, mientras el menor de edad estaba a cargo de un familiar que lo habría descuidado por unos segundos.

El niño salió del domicilio, llegó a la calle y fue arrollado por el vehículo que era conducido por una mujer.

El niño se encuentra en coma

Gracias a una denuncia ciudadana fue posible conocer que Emanuel, pequeño atropellado, está vivo, pero en estado de coma.

La usuaria de Facebook, Joselin GR, informó en una publicación que el niño tiene lesiones de consideración y que se necesitan donadores de sangre: “El niño se encontraba tranquilo, jugando en la banqueta de su vivienda, cuando fue atropellado. Actualmente, se encuentra en coma y está intubado, ya que, a consecuencia del acontecimiento, sus pulmones fallaron y están llenos de sangre. Además, tiene la cadera destrozada y, debido a la gravedad de su estado, necesita 10 bolsas de sangre”.

Reclaman presunto complot

En la misma publicación, la usuaria explicó que si bien las autoridades detuvieron a una mujer, esta no sería la responsable del atropello de Emanuel.

Se ha mencionado que la conductora de la camioneta escapó y que todavía no se conoce cuál es su paradero.

El motivo principal de este mensaje es difundir esta situación, porque no puede quedarse así. La señora no cuenta con seguro y tampoco el transporte.

Agregó que “además, hubo encubrimiento, ya que, según lo que se nos ha informado, la señora que fue arrestada no era quien atropelló al niño, lo que habría permitido que la responsable tuviera un día para escapar. Hasta el momento, aún no dan con ella”.

Hasta el momento, ni las autoridades de Juárez ni de la Fiscalía General de Justicia del Estado han revelado detalles acerca de este atropello y tampoco de la situación jurídica de las dos mujeres que están en medio de la controversia.

Fue un descuido fatal

En redes sociales se menciona que el pequeño de 2 años de edad estaba al cuidado de un familiar, quien en un descuido, al salir por la hermana del menor, que precisamente llegó en el transporte escolar, perdió de vista al niño quien salió a la calle sin que nadie se diera cuenta.

Tras salir de la vivienda, el menor fue atropellado en el cruce de Cristanemo y avenida Magdalenas.

Aunque la unidad ya fue localizada y asegurada por las autoridades, aún no se da con el paradero de la conductora de la unidad de transporte escolar.

Medios locales detallan que la mujer que se encuentra detenida es la dueña de los transportes escolares, quien deberá esperar a que se desarrollen las investigaciones para determinar su responsabilidad en este trágico accidente.