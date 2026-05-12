“Ningún estado garantiza el cumplimiento del ciclo escolar completo”: Mexicanos Primero

El debate generado por el ajuste al calendario escolar 2025-2026 sacó a la luz las necesidades y rezagos que persisten en materia educativa en todo el país, y que deben responder también a la realidad de cada una de las entidades federativas.

Así lo apuntó Patricia Vázquez del Mercado, presidenta ejecutiva de la organización Mexicanos Primero, tras apuntar que el anuncio hecho la semana pasada por el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en el que se recortaba el ciclo actual “desató inconformidades, insensibilidades” entorno a la situación educativa en el país.

“Me parece que fue innecesario entrar en un caos alrededor del sistema educativo y, sobre todo, el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. […] Me parece que esto desdibujó varios temas que están pendientes en la agenda”, apuntó.

Entrevistada por Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio, Vázquez del Mercado aseguró que desde hace años existen “calendarios diferenciados” en los estados debido a sus propias necesidades y características, por lo que modificar el calendario bajo los mismos argumentos no arreglaría su situación.

“Poner a todos los estados en la misma camisa, con las mismas circunstancias, me parece que desdibuja la realidad de México. Creo que hemos abandonado estas comparaciones internacionales. Esta reflexión también nos tiene que decir que se vale también replantear el calendario escolar, y creo que hace falta -y urgentemente- una conversación profunda de cuántos días tendríamos que tener siempre y cuando se garantice lo que dice el artículo tercero constitucional”.

Otro problema que enfrentan nuestros menores en edad escolar, apuntó, es que no están alcanzando las competencias académicas básicas, “tenemos deudas en las evaluaciones de aprendizaje”, mientras que nos falta inversión en infraestructura educativa.

“No tenemos ni idea de cómo están las escuelas, no tenemos un censo de infraestructura, desde el 2013, serio y profundo”, abundó antes de puntualizar que también se requiere la renovación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el cual atiende las necesidades del sector, de forma individual, en todo el país.

“Hay un abandono a las voces locales y, me parece que, todavía tenemos y debemos exigir como ciudadanía las cuentas que significa cerrar un ciclo completo. Ahí hay mucho que trabajar”.

A esto debemos sumar, de acuerdo con la presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, la violencia que impacta directamente en la población y, por ende, en los estudiantes.

“Hemos monitoreado Sinaloa, Michoacán y Jalisco, donde las olas de violencia no logran que los estados cumplan con el calendario. Hay muchos días que se han perdido por las olas de violencia, pero también vienen los huracanes. Hoy, ningún estado garantiza el cumplimiento del ciclo escolar completo; no por una decisión de un jueves, encerrados en la SEP, sino porque el contexto realmente afecta”.

Ante este panorama, “estamos quedándonos muy atrás en la conversación y con una mirada también muy corta”, por lo que puntualizó en que es momento que se alce la voz para exigir un sistema educativo de calidad.