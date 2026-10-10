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Toman precauciones en Nayarit ante llegada del huracán Simón

Este sábado quedaron suspendidas las actividades no esenciales en Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla

Por: Karla Méndez

Las autoridades identifican las zonas de riesgo y los albergues más cercanos, además de visitar los hogares para orientar a sus habitantes
Las autoridades identifican las zonas de riesgo y los albergues más cercanos, además de visitar los hogares para orientar a sus habitantesFoto: Especial

La llegada del huracán Simón, de categoría 4, provocó que las autoridades mantengan bajo vigilancia a Nayarit ante el pronóstico de lluvias muy fuertes, vientos y oleaje elevado en las costas.

Los efectos podrían comenzar durante la tarde de este sábado, con mayor intensidad por la noche y la madrugada del domingo.

Las autoridades identifican las zonas de riesgo y los albergues más cercanos, además de visitar los hogares para orientar a sus habitantes
Foto: Especial

Brigadas del gabinete legal y ampliado están distribuidas en varios municipios, con especial atención en las localidades de mayor riesgo:

  • Santiago Ixcuintla
  • San Blas
  • Bahía de Banderas
  • Tecuala
  • Compostela
  • Tuxpan
  • Acaponeta
  • Huajicori
  • Rosamorada
  • Ruiz

Las autoridades identifican las zonas de riesgo y los albergues más cercanos, además de visitar los hogares para orientar a sus habitantes. También apoyan en el resguardo de vehículos, lanchas y otros bienes, así como en el levantamiento de un censo preventivo para identificar a quienes podrían necesitar atención.

Las autoridades identifican las zonas de riesgo y los albergues más cercanos, además de visitar los hogares para orientar a sus habitantes
Foto: Especial

Ante los posibles efectos del huracán, el gobierno del Estado informó que este sábado 10 de octubre, a partir de las 16:00 horas, se suspenderán las actividades no esenciales en Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse a las playas ni ingresar al mar, evitar cruzar ríos, arroyos o caminos inundados y atender de inmediato cualquier indicación de Protección Civil.

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