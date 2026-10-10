Toman precauciones en Nayarit ante llegada del huracán Simón
Este sábado quedaron suspendidas las actividades no esenciales en Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla
La llegada del huracán Simón, de categoría 4, provocó que las autoridades mantengan bajo vigilancia a Nayarit ante el pronóstico de lluvias muy fuertes, vientos y oleaje elevado en las costas.
Los efectos podrían comenzar durante la tarde de este sábado, con mayor intensidad por la noche y la madrugada del domingo.
Brigadas del gabinete legal y ampliado están distribuidas en varios municipios, con especial atención en las localidades de mayor riesgo:
- Santiago Ixcuintla
- San Blas
- Bahía de Banderas
- Tecuala
- Compostela
- Tuxpan
- Acaponeta
- Huajicori
- Rosamorada
- Ruiz
Las autoridades identifican las zonas de riesgo y los albergues más cercanos, además de visitar los hogares para orientar a sus habitantes. También apoyan en el resguardo de vehículos, lanchas y otros bienes, así como en el levantamiento de un censo preventivo para identificar a quienes podrían necesitar atención.
Ante los posibles efectos del huracán, el gobierno del Estado informó que este sábado 10 de octubre, a partir de las 16:00 horas, se suspenderán las actividades no esenciales en Bahía de Banderas, Compostela, Xalisco, San Blas, Tepic y Santiago Ixcuintla.
Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acercarse a las playas ni ingresar al mar, evitar cruzar ríos, arroyos o caminos inundados y atender de inmediato cualquier indicación de Protección Civil.