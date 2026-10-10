Simón tocará tierra en Jalisco; se aplican medidas extraordinarias de prevención

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), declaró alerta máxima por la presencia del potente huracán Simón, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, que tocará tierra este domingo 11 de octubre antes del mediodía en las costas de Jalisco.

El coordinador general del SMN, Fabián Vázquez Romaña, adelantó que Simón entrará por los municipios de La Huerta, Cihuatlán y Tomatlán.

Después se va a mover hacia Puerto Vallarta, ya más debilitado con categoría uno, pero representa un verdadero riesgo para la población por efectos de marea de tormenta, de oleaje y de viento muy severo durante las próximas horas y, sobre todo, durante el día domingo.

Estamos emitiendo un CAP Rojo (Protocolo de Alerta de Severidad), por lluvia extrema, es decir, precipitaciones que van a superar los 250 milímetros acumulados durante este sábado en los estados de Michoacán y de Colima", indicó.

Fabián Vázquez Romaña hizo un llamado a la población a mantenerse bajo resguardo, debido a las lluvias de este sábado y los vientos de huracán del domingo en todo el Pacífico Mexicano.

Por su parte, Laura Velázquez Alzua, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), anunció medidas extraordinarias de prevención para los habitantes de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán.

Explicó que en coordinación con los gobernadores de los estados, se acordó que a partir de las 16:00 horas de este sábado se suspenderá temporalmente la movilidad en actividades no esenciales.

La medida se aplicará en los municipios de Jalisco: Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tomatlán y Villa Purificación.

En Colima: Armería, Comala, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán; Michoacán: Aquila, Coahuayana, Lázaro Cárdenas, y en Nayarit: Bahía de Banderas, Compostela, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic y Xalisco.