Administración de Castro Cosío desatiende desigualdad en BCS

Alrededor del 24 por ciento de la población de Baja California Sur, de aproximadamente 915 mil habitantes, viven en condiciones de vulnerabilidad por carencias sociales, de acuerdo con mediciones de la Secretaría de Bienestar y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Esta condición, se estableció, es consecuencia de fisuras importantes en los cinco años que van de la administración del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para atender de raíz a los sectores de la población afectados por la vulnerabilidad económica.

Baja California Sur está clasificada en esta condición, lo que significa que, aunque sus ingresos superen formalmente la línea de bienestar económico, ese porcentaje de población, el 24 por ciento, carece de acceso garantizado a, por lo menos, un derecho social básico: salud, educación o servicios e infraestructura en la vivienda.

La entidad que gobierna Castro Cosío figura entre los estados con menores porcentajes generales de pobreza extrema, pero el crecimiento demográfico acelerado en zonas como Cabo

San Lucas ha generado cinturones de miseria y un incremento real en el volumen de personas vulnerables por carencias sociales.

Sus principales municipios, Los Cabos y La Paz, concentran más del 72 por ciento del total de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad de la entidad, ante la incapacidad gubernamental para planificar el crecimiento urbano y dotar de agua potable, drenaje y electrificación a las nuevas colonias, establecen los estudios de la Secretaría de Bienestar y del Coneval.

Se advierte que auge de la inversión inmobiliaria y turística de lujo contrasta de forma crítica con el rezago en servicios básicos que sufren los asentamientos irregulares de los trabajadores de esa misma industria.