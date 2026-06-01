Hidalgo acumula nueve casos de gusano barrenador en humanos; descartan decesos

La Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) informó que se han confirmado nueve casos de miasis causada por Cochliomyia hominivorax, conocida comúnmente como gusano barrenador del ganado, en habitantes de distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con el reporte oficial, la mayoría de los pacientes ha evolucionado favorablemente. Del total de casos detectados, seis personas ya fueron dadas de alta, mientras que dos continúan en tratamiento y bajo vigilancia médica especializada.

La dependencia aclaró que una de las personas afectadas falleció; sin embargo, precisó que el deceso ocurrió por causas ajenas a la miasis, por lo que Hidalgo no registra hasta el momento muertes atribuidas a esta enfermedad.

Los casos se distribuyen en los municipios de Tenango de Doria (2), Tlaxcoapan (1), Tlanchinol (1), Huehuetla (1), Tianguistengo (1), Pisaflores (1), Calnali (1) y Zapotlán de Juárez (1).

Según los datos oficiales, siete de los pacientes son hombres y dos mujeres, con edades de entre 45 y 86 años.

Ante esta situación, la SSH mantiene activos los protocolos de vigilancia epidemiológica, así como la búsqueda de posibles nuevos casos y la atención médica oportuna, en coordinación con autoridades federales y municipales.

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población mantener limpias y protegidas las heridas, acudir de inmediato a una unidad médica ante cualquier lesión con signos de infección y evitar la automedicación.

Asimismo, reiteraron que la miasis por gusano barrenador no se transmite de persona a persona, por lo que el riesgo de contagio entre la población es inexistente por esta vía. La dependencia aseguró que continuará informando sobre la evolución de los casos detectados en el estado.