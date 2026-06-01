Fuerte lluvia se mete hasta la recámara; deja a vecinos sin colchones, sillones, vehículos…

Más de 30 viviendas resultaron afectadas por la intensa lluvia que se registró la noche del domingo en el municipio de Apizaco, Tlaxcala.

El fraccionamiento Bric fue la zona quizá más afectada por la intensa lluvia que se registró el domingo por la noche.

En el área se observa que los vecinos sacaron sus muebles, sus salas, sus colchones…; mientras que sus autos no encienden debido a que el agua incremento hasta 60 centímetros su nivel; por ello, las pérdidas que hoy se presentan son incalculables en cada casa, en cada departamento de este fraccionamiento. Por lo que solicitan el apoyo de las autoridades.

El departamento de Leticia Vargas, vecina del lugar, fue uno de los afectados; asegura que la intensa lluvia los sorprendió y que no les dio tiempo de reaccionar, ya que el agua entró por el mismo drenaje de sus departamentos.

El día de anoche se nos metió mucho el agua fue una cosa muy rápida por cuestiones de que aquí se junta mucho el agua por cuestión de la barda, se junta el drenaje que viene de la siguiente calle, entonces en lugar de que el agua salga, entra, éso fue lo que nos afectó mucho”, explicó.

Inundaciones en el fraccionamiento Bric, de Apizaco, Tlaxcala Foto: Especial

En algunas viviendas el agua alcanzó un nivel de 60 centímetros como lo demuestran los espacios manchados en la pared, lo que significa que refrigeradores, estufas, colchones se dañaron y hoy las familias reportan una pérdida total en sus hogares, debido a la fuerte lluvia que el día de ayer se registró en el municipio de Apizaco.

Estos muebles se pueden medio rescatar, este ya no; mi colchón está allá fuera bien mojado, todos los cuartos estás llenos de agua, anoche limpiamos un poco y la verdad nos cansamos mucho; a las dos de mañana dos dormimos y la verdad todavía hay mucho qué hacer”

Ya es pérdida total, sillón, colchones; anoche dormí con el colchón mojado, traigo la ropa húmeda”, agregó Magnolia, otra de las vecinas afectadas en el Fraccionamiento Bric, por las lluvias.

Los vecinos del fraccionamiento Bric también reportaron daños en sus vehículos que se encontraban estacionados fuera de sus departamentos.

Inundaciones en el fraccionamiento Bric, de Apizaco, Tlaxcala Foto: Especial

Lluvias también provocan inundaciones en Pachuca

Por Paolette Hernández

Días atrás, una fuerte granizada sorprendió a la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El fenómeno meteorológico comenzó por la tarde, acumulando rápidamente una gruesa capa de hielo y agua que colapsó las principales vialidades de la capital hidalguense en plena hora pico, dejando severas anegaciones a su paso.

El impacto vial fue inmediato, registrándose un intenso caos vehicular en tramos clave como Puente de Colonias–San Antonio, San Antonio–Tercera Edad, Puente Las Torres–Explanada y la zona de Matilde–Téllez.

Asimismo, las autoridades reportaron tránsito a vuelta de rueda en los sectores de Hospitales–Juan C. Doria, Procuraduría–Puente de Colonias y el tramo de Téllez–C5i, lo que complicó el regreso de miles de automovilistas a sus hogares.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) informó que uno de los puntos más críticos se ubicó en las inmediaciones del fraccionamiento Valle del Sol. En este lugar, el nivel del agua provocó inundaciones que afectaron directamente a dos vehículos que quedaron atrapados por la corriente, además de generar afectaciones en los accesos habitacionales.

Ante la contingencia, personal de Protección Civil y elementos policiales activaron un operativo de emergencia para realizar recorridos de supervisión por las zonas afectadas.

Las autoridades desplegaron patrullas y unidades de rescate para brindar apoyo prioritario a las personas y conductores que se quedaron varados en medio de las inundaciones, mientras continúan las labores de desazolve.