Nación Comca’ac elige a José Alejandro Barnet como nuevo gobernador

La asamblea de la comunidad eligió a José Alejandro Barnet Robles, de la plantilla blanca, como nuevo gobernador tradicional de la Nación Comca’ac y presidente del Comisariado de Bienes Comunales.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, reconoció a la nueva autoridad tradicional del pueblo originario que habita en la Costa del Mar de Cortés, en Punta Chueca, Hermosillo y El Desemboque, de Pitiquito.

Mi felicitación a José Alejandro Barnet Romero por su nombramiento otorgado democráticamente por la Asamblea de la comunidad como Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la Nación Comca’ac, uno de los pueblos originarios que nos llenan de orgullo en Sonora”.

“Le deseo éxito en esta nueva etapa. Reitero mi respeto a la autonomía, identidad y tradiciones de su comunidad, así como nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por el bienestar y la justicia de los pueblos originarios”, suscribió el gobernador de Sonora en sus redes sociales.

Jesús Félix Segovia, quien fuera el gobernador seri más joven en la historia del pueblo originario, también celebró la victoria de la plantilla blanca.

“Felicito a nuestro nuevo gobernador tradicional, José Alejandro Barnett Romero. Que la sabiduría de nuestros mayores guíe tu camino y que tu encomienda honre la confianza del pueblo, con servicio, respeto y compromiso con toda la Nación Comca’ac”, dijo Jesús Félix.

Según los usos y costumbres del pueblo originario, el cargo de gobernador tradicional es por un periodo de tres años, además quien gana esta elección conduce la administración de los bienes comunales como la Isla del Tiburón y demás patrimonios naturales.