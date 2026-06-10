Mundial 2026: Clases serán opcionales en Tamaulipas por partido inaugural

La Secretaría de Educación de Tamaulipas confirmó que será decisión de los padres de familia de alumnos de educación básica y media superior si sus hijos acuden a clases o permanecen en casa para disfrutar de la inauguración del Mundial 2026. De manera paralela, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado ajustó los horarios de salida para el personal administrativo.

Ambas medidas fueron anunciadas mediante un comunicado publicado en las redes sociales oficiales de las dependencias, a unas horas de que inicie el evento mundial.

La disposición será aplicable únicamente durante la jornada del jueves 11 de junio y las actividades se reanudarán con normalidad al día siguiente.

La Secretaría de Educación aclaró que todas las escuelas y planteles educativos del estado permanecerán abiertos y brindarán servicio de manera regular para las familias que decidan que sus hijos asistan a clases en su horario habitual.

Esta medida aplica para cerca de 700 mil estudiantes de educación básica y media superior en la entidad.

Por su parte, Luisa Eugenia Manautou Galván, titular de la Secretaría de Administración, explicó que el ajuste en las dependencias gubernamentales permitirá la salida del personal a partir de las 12:00 horas.

Señaló que la intención es que los trabajadores tengan la posibilidad de presenciar el partido inaugural en sus casas o en algún otro espacio.

La funcionaria aclaró que la medida no aplica en todas las instituciones, ya que existen áreas que deben operar de manera permanente.

Asimismo, precisó que los servidores públicos con jefatura de departamento o cargos superiores no gozarán de la ausencia completa, sino que deberán reincorporarse una vez concluido el evento.

La determinación de otorgar esta oportunidad a los tamaulipecos responde a que la inauguración de la Copa del Mundo representa uno de los acontecimientos deportivos, culturales y sociales más importantes del planeta.

Las autoridades consideraron que para México constituye un motivo de orgullo ser sede nuevamente de este encuentro entre naciones.