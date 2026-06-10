Alumnos en Coahuila saldrán a las 12:00 horas para que vean el partido de México

Este jueves 11 de junio, las escuelas públicas de educación básica en Coahuila, tendrán un ajuste en sus horarios de salida y entrada para los turnos matutino y vespertino, con motivo del juego inaugural del Mundial 2026 entre las selecciones de México y Sudáfrica.

En ese sentido y de común acuerdo entre gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación, directivos, docentes, administrativos, padres y madres de familias, así como alumnos y alumnas, las escuelas del turno matutino podrán concluirán sus actividades a las 12:00 horas.

Mientras que las escuelas del turno vespertino iniciarán actividades a las 15:30 horas.

Los ajustes a los horarios de ese día permitirán que las familias y la comunidad educativa puedan disfrutar de este importante evento deportivo mundial.

Para los niveles de Media Superior y Superior, la decisión será de cada plantel.

Michoacán otro de los que suspende clases por el Mundial

Por Joseph Na’a

“¡El Mundial se disfruta desde casa!”. Con ese mensaje difundido en video en redes sociales, la titular de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar, confirmó que Michoacán suspenderá clases el próximo 11 de junio de 2026 con motivo de la inauguración de la Mundial 2026.

La decisión, explicó la funcionaria, fue tomada en conjunto con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla luego de escuchar las inquietudes de estudiantes sobre la realización del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para disputarse en el Estadio Ciudad de México a las 13:00 horas.

Escuchamos a nuestras comunidades escolares porque la convivencia y el fomento al deporte también forma parte de la educación”, sostuvo Molina Aguilar al anunciar que la suspensión aplicará en todos los niveles educativos de instituciones públicas e incorporadas del estado.

Medida se extiende en distintos estados del país

Con ello, Michoacán se integra al grupo de entidades que han decidido suspender actividades escolares por el arranque del Mundial 2026, en una medida inédita que mezcla logística urbana, impacto social y simbolismo deportivo.

La determinación se produjo horas después de que la presidenta Claudia Sheinbaum publicara en el Diario Oficial de la Federación un decreto para suspender labores de funcionarios públicos y clases en la Ciudad de México durante la jornada inaugural del torneo. A partir de esa decisión federal, diversos gobiernos estatales comenzaron a replicar medidas similares.

El argumento central se repite en prácticamente todas las entidades: reducir la movilidad urbana, evitar congestionamientos y permitir que familias y estudiantes sigan el debut de la Selección Mexicana en un Mundial que México organiza por tercera ocasión, ahora junto a Estados Unidos y Canadá.