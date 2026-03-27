Las mujeres avanzan en la seguridad privada, uno de los sectores históricamente más cerrados para ellas
Serprosep busca abrir más espacio para las mujeres dentro de la seguridad privada.
Durante décadas, el acceso de las mujeres al trabajo no significó necesariamente acceso a todos los espacios. Mientras su presencia crecía en distintas áreas de la economía, sectores vinculados con la autoridad, la fuerza y el control siguieron funcionando, en gran medida, como territorios masculinos. La seguridad privada ha sido uno de esos casos. Sin embargo, ese panorama empieza a cambiar.
En México, la participación económica de las mujeres se ubica en 46.7 %, frente a 75.7 % de los hombres. La brecha también se refleja en los espacios de poder: de acuerdo con datos del INEGI, ellas ocupan apenas 13 % de los asientos en consejos de administración. A eso se suma una desventaja estructural que pesa desde hace años: las mujeres destinan, en promedio, 40 horas semanales al trabajo no remunerado del hogar y de cuidados, mientras que los hombres dedican 16.
Ese contexto ayuda a explicar por qué su incorporación a sectores como la seguridad privada ha sido más lenta. Se trata de una industria que durante años se asoció con perfiles masculinos, sobre todo en tareas operativas y puestos de mando. Aun así, la presencia femenina comienza a hacerse más visible. En 2025, de una fuerza laboral de 866 mil personas en la ocupación de vigilantes y guardias en establecimientos, 82.6 % eran hombres y 17.4 % mujeres. La diferencia sigue siendo amplia, pero el crecimiento de ellas ya forma parte de una transformación que empieza a notarse.
En medio de ese cambio, algunas empresas han comenzado a abrir más espacio para la participación femenina. Es el caso de Serprosep, firma de seguridad privada con presencia en los 31 estados del país y la Ciudad de México, que ha impulsado una mayor integración de mujeres dentro de su estructura, no solo en funciones administrativas, sino también en áreas operativas y directivas.
La empresa sostiene que esta apertura no responde únicamente a una política de inclusión, sino también a una visión organizacional más amplia. Desde su perspectiva, el talento, la disciplina y el liderazgo no dependen del género, y sumar más mujeres a su operación ha contribuido a fortalecer equipos, mejorar la toma de decisiones y elevar sus estándares internos. Serprosep destacó que dentro de su organización las mujeres hoy desempeñan funciones cada vez más diversas y estratégicas. Entre ellas se encuentran guardias intramuros, responsables de la protección de espacios; guardias armadas, cuya labor exige preparación y responsabilidad; así como personal directivo femenino que encabeza equipos, participa en decisiones clave y abre camino para otras mujeres dentro de la compañía.
La firma también señaló que la capacitación de su personal es permanente e incluye temas como seguridad privada, Derechos Humanos, Protección Civil y seguridad en aviación civil. Además, afirmó contar con más de mil certificaciones de competencia Conocer en distintos estándares vinculados al sector. En este modelo, la profesionalización y la inclusión aparecen como procesos complementarios, no como caminos separados. La presencia femenina en la seguridad privada ya no puede verse como una excepción.