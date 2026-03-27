Las mujeres avanzan en la seguridad privada, uno de los sectores históricamente más cerrados para ellas

Durante décadas, el acceso de las mujeres al trabajo no significó necesariamente acceso a todos los espacios. Mientras su presencia crecía en distintas áreas de la economía, sectores vinculados con la autoridad, la fuerza y el control siguieron funcionando, en gran medida, como territorios masculinos. La seguridad privada ha sido uno de esos casos. Sin embargo, ese panorama empieza a cambiar.

En México, la participación económica de las mujeres se ubica en 46.7 %, frente a 75.7 % de los hombres. La brecha también se refleja en los espacios de poder: de acuerdo con datos del INEGI, ellas ocupan apenas 13 % de los asientos en consejos de administración. A eso se suma una desventaja estructural que pesa desde hace años: las mujeres destinan, en promedio, 40 horas semanales al trabajo no remunerado del hogar y de cuidados, mientras que los hombres dedican 16.

Ese contexto ayuda a explicar por qué su incorporación a sectores como la seguridad privada ha sido más lenta. Se trata de una industria que durante años se asoció con perfiles masculinos, sobre todo en tareas operativas y puestos de mando. Aun así, la presencia femenina comienza a hacerse más visible. En 2025, de una fuerza laboral de 866 mil personas en la ocupación de vigilantes y guardias en establecimientos, 82.6 % eran hombres y 17.4 % mujeres. La diferencia sigue siendo amplia, pero el crecimiento de ellas ya forma parte de una transformación que empieza a notarse.

En medio de ese cambio, algunas empresas han comenzado a abrir más espacio para la participación femenina. Es el caso de Serprosep, firma de seguridad privada con presencia en los 31 estados del país y la Ciudad de México, que ha impulsado una mayor integración de mujeres dentro de su estructura, no solo en funciones administrativas, sino también en áreas operativas y directivas.

La empresa sostiene que esta apertura no responde únicamente a una política de inclusión, sino también a una visión organizacional más amplia. Desde su perspectiva, el talento, la disciplina y el liderazgo no dependen del género, y sumar más mujeres a su operación ha contribuido a fortalecer equipos, mejorar la toma de decisiones y elevar sus estándares internos. Serprosep destacó que dentro de su organización las mujeres hoy desempeñan funciones cada vez más diversas y estratégicas. Entre ellas se encuentran guardias intramuros, responsables de la protección de espacios; guardias armadas, cuya labor exige preparación y responsabilidad; así como personal directivo femenino que encabeza equipos, participa en decisiones clave y abre camino para otras mujeres dentro de la compañía.

La firma también señaló que la capacitación de su personal es permanente e incluye temas como seguridad privada, Derechos Humanos, Protección Civil y seguridad en aviación civil. Además, afirmó contar con más de mil certificaciones de competencia Conocer en distintos estándares vinculados al sector. En este modelo, la profesionalización y la inclusión aparecen como procesos complementarios, no como caminos separados. La presencia femenina en la seguridad privada ya no puede verse como una excepción.