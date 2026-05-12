México alcanza su abril más seguro en 11 años; aumentan decomisos de drogas y armas

Los homicidios dolosos presentan una reducción del 40 por ciento, en el periodo de septiembre de 2024 a abril de 2026, informó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en la rueda de prensa matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con Figueroa, se pasó de un promedio diario de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024 a 52.5 en abril de 2026.

Es equivalente a 34 homicidios dolosos menos por día respecto a septiembre de 2024 al pasar de 86.9 homicidios promedio diario a 52.5 5 en este abril que acaba de concluir. Abril de 2026 es el abril más bajo de los últimos 11 años, es decir, desde 2016. El primer cuatrimestre de 2026, enero a abril, es también el cuatrimestre más bajo de los últimos 11 años al registrar 51.2 homicidios promedio diario en estos 4 meses”, puntualizó Figueroa.

Al presentar los datos consolidados en materia de seguridad al 30 de abril, se registraron 52.5 homicidios en promedio diarios durante ese mes, lo que significa un repunte respecto a los 51.3 de marzo y 49.4 de febrero. Es la primera ocasión en el sexenio que se registran dos meses consecutivos con datos al alza.

Se decomisaron además 391 toneladas de drogas y 28 mil 031 armas de fuego. Mateo Reyes Arellano

Además, se destacó que los estados en donde se registró el mayor número de homicidios durante abril fue en Chihuahua, con el 8.2 por ciento de los casos; Guanajuato, con el 8.2; Morelos, con el 7.1; Baja California y Sinaloa, con 6.4 por ciento; Estado de México, con 5.7 por ciento; Veracruz, con el 5.6; y Guerrero, con el 5.3.

De acuerdo con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que a lo largo de la administración se han acumulado 52 mil 628 detenidos por presuntamente haber cometido delitos, se desmantelaron 2 mil 337 laboratorios donde se producían drogas, se decomisaron 391 toneladas de drogas, y se decomisaron 28 mil 031 armas de fuego.

En este periodo, resultado de los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, también con los 32 estados de la República, se realizaron diversas detenciones de líderes de células criminales, objetivos prioritarios y operadores logísticos y financieros de organizaciones delictivas vinculadas con delitos que afectan directamente a la población.

“Homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de drogas y armas. desaparición de personas, trata, robo de hidrocarburo, contrabando de combustible, lavado de dinero y trasiego internacional de narcóticos”, enumeró García Harfuch.

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