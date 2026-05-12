Hospital de la Mujer reconoce su personal de enfermería: ‘son pilar del sistema de salud’

Con su profesionalismo y empoderamiento, el personal de enfermería es el pilar de nuestro sistema de salud, señaló Daniel Gómez Rabadán, director del Hospital de la Mujer, el cual, está celebrando su 60 aniversario.

Durante la conmemoración del Día Internacional de las Enfermeras y los Enfermeros, el ginecobstetra señaló a Excélsior que en su unidad médica, el trabajo del área de enfermería es fundamental para brindar servicios de calidad a las 80 mil pacientes y los 7 mil partos que se atienden anualmente.

Siempre he pensado como médico que sin las enfermeras, sin los enfermeros, simplemente los médicos no damos ningún paso adelante. El personal de enfermería representa el 50% del trabajo que nos ayuda a poder dar una buena atención a nuestros pacientes.

“Además, considero que actualmente en nuestro país ha crecido el reconocimiento a su labor con el proceso de profesionalización que están logrando”, indicó.

A nombre del personal de enfermería que en el Hospital de la Mujer suma más de 500 integrantes, habló Luis Raúl Ramírez Martínez, jefe de enfermería.

En su intervención sostuvo que el 12 de mayo se festeja la labor de miles de enfermeras y enfermeros que con su vocación inquebrantable y profesionalismo se convierten en la primera mano que sostiene al paciente, brindando esperanza.

Añadió que la capacitación constante se refleja en las Jornadas de Enfermería que en su edición número 20 se realizarán en el Hospital de la Mujer, durante esta semana.

Hoy celebramos no solo sus conocimientos científicos, sino la valentía para enfrentar pandemias, crisis y el día a día con una pasión inigualable. En nombre de cada paciente, que ha sentido el alivio de sus cuidados y de cada familia que ha visto una luz en su dedicación, les digo gracias. ¡Feliz Día de la enfermería 2026!”, expuso Ramírez Martínez.

fdm