Subsecretario de Segob entabla diálogo con líderes de grupos en conflicto en Chilapa

Un día después de que familias desplazadas presuntamente por el crimen organizado pidieron la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump en la sierra de Guerrero, funcionarios de la secretaría de gobernación se trasladaron a la zona de Chilapa para restablecer el orden, por órdenes de la presidenta de México, Claudia Sheinabum.

De acuerdo con la dependencia federal, el subsecretario de gobierno César Yáñez Centeno Cabrera se encuentra a la cabeza de las negociaciones con los grupos en conflicto y logró establecer comunicación con los dirigentes de los movimientos confrontados.

¿Qué pidió el funcionario a los grupos en conflico?

En la conversación, el subsecretario los llamó a restablecer la paz y a retirar los bloqueos que permitan atender a las personas heridas; lo cual implica el ingreso de las fuerzas armadas.

Hoy por la mañana, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, se comunicó con los líderes de ambos grupos en conflicto en la zona de Chilapa, en Guerrero, a quienes les hizo ver la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región. Les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden, así como a la atención y retiro de las personas heridas en el lugar. Los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento", expuso el reporte oficial.

El reporte de gobernación subrayó que "el acuerdo es priorizar el diálogo, así como el apoyo a los desplazados y la atención a heridos".

En paralelo, "se establecerán mesas por separado con los dos grupos para tratar de llegar a una solución de fondo", indicó el boletín de prensa.

Segob confirma 6 lesionados

La secretaría de gobernación señaló que hasta este momento hay 6 personas lesionadas que fueron trasladadas a hospitales del IMSS Bienestar en la zona.

Adicionalmente, se aclaró que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez también se encuentra en la zona y "en coordinación con la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Cecia Salgado Pineda, así como con el subsecretario de Gobierno, Francisco Rodríguez- efectuarán recorridos por las comunidades en conflicto para atender la situación de las familias".

Desde redes sociales, este lunes el Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata así como el Congreso Nacional Indígena denunciaron ataques armados a sus comunidades señalando a Los Ardillos como los autores de los bombardeos con drones y asesinatos.

Las personas que han perdido la vida hasta este momento fueron identificadas bajo los nombres de José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, nacidos en Xicotlán, lugar atacado con drones.

Por estos hechos, varios grupos indígenas subieron a las redes sociales videos desde la sierra para implorar de rodillas ayuda a Donald Trump debido a que ninguna autoridad mexicana "les hace caso" ni los protege.

fdm