Mujer es vinculada a proceso por darles raticida a sus tres hijos

Una mujer de Jalisco fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de parricidio en grado de tentativa, cometido en agravio de dos niñas y un niño, hijos suyos.

Fabiola “N” enfrentará su procedimiento penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tras las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía de Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

De las investigaciones se desprende que los hechos ocurrieron en perjuicio de tres infantes que fueron llevados para su atención médica a un hospital el pasado 19 de julio tras la presunta ingesta de raticida en la localidad de San Sebastián el Grande en Tlajomulco de Zúñiga.

Derivado de las actuaciones ministeriales bajo la perspectiva de infancia y los peritajes científicos, se estableció la presunción de que la sustancia química fue suministrada en una bebida por la madre de las víctimas.

Las diligencias ministeriales y los dictámenes periciales permitieron al Ministerio Público acreditar la presunta participación de la detenida en la conducta delictiva, por lo que fue formalmente detenida recientemente.

En la audiencia, el juez de control analizó los datos de prueba presentados y resolvió dictar el auto de vinculación a proceso en contra de Fabiola “N” por el delito de parricidio en grado de tentativa.

Como medida cautelar permanecerá en prisión preventiva oficiosa por dos años, además de que se establecieron cinco meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Las tres víctimas permanecen en buen estado de salud bajo el cuidado y resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.