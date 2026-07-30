Catean bar de Playa del Carmen; rescatan a 11 mujeres víctimas de trata

Nueve mujeres mexicanas, una cubana y una colombiana, quienes presuntamente ofrecían servicios sexuales con un costo de 4 mil pesos, fueron rescatadas por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, durante un cateo en un bar, donde además fue detenida la encargada del establecimiento por su probable participación en el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena.

Un juez de Control otorgó la orden de cateo, la cual fue cumplimentada en un establecimiento que funciona como bar, ubicado sobre la carretera federal, en Playa del Carmen.

Durante la diligencia, los agentes localizaron a 11 mujeres, quienes, por indicación de la encargada, identificada como Yolanda Fiordalise “N”, laboraban como meseras, además de fichar copas con los clientes y ofrecer servicios sexuales, por los que cobraban 4 mil pesos, más mil pesos adicionales por el uso de la habitación. El dinero era pagado directamente en la caja y el establecimiento retenía 50 por ciento del monto.

La encargada, Yolanda Fiordalise “N”, fue puesta a disposición de las autoridades tras hallar drogas, libretas de cobro y registros en el sitio. Especial

De acuerdo con las investigaciones, en caso de no cumplir con el trabajo, el hijo del propietario del bar las agredía físicamente.

En el lugar, las autoridades aseguraron preservativos, libretas con diversas anotaciones, terminales electrónicas, un DVR y posibles narcóticos, entre ellos una sustancia granulada de color blanco, una sustancia cristalina y otra de color rosado.

Asimismo, fue detenida Yolanda Fiordalise “N”, por su probable participación en hechos que podrían constituir el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena. Entre sus pertenencias también fueron localizadas bolsas con hierba seca y verde con características similares a la mariguana, así como fragmentos granulados.

Tras concluir la diligencia, los elementos colocaron los sellos de aseguramiento en el establecimiento, el cual quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado.

Las 11 mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía para rendir su declaración, mientras que los indicios asegurados y la detenida quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación. En el plazo legal correspondiente, el juez resolverá la situación jurídica de Yolanda Fiordalise “N”.