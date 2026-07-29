Jalisco pide reforzar vigilancia en centrales camioneras por reclutamiento de jóvenes

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que los cinco menores reportados como desaparecidos habrían salido voluntariamente de sus hogares tras recibir presuntas ofertas de trabajo difundidas a través de redes sociales como Facebook y TikTok, según lo relatado por los padres de familia, con quienes se reunió a inicios de esta semana.

“Ellos tomaron la decisión de abandonar sus hogares. Salieron con excusas diferentes. Ninguno de los casos está ligado. Lo que sí tienen como constante es que parece ser que, a través de redes sociales, de Facebook y de TikTok, a través de personas conocidas de ellos, fueron invitados a trabajar. Es decir, pueden ser casos de reclutamiento para jóvenes”.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, Lemus Navarro señaló que las organizaciones delictivas utilizan las centrales camioneras para trasladar a jóvenes entre entidades federativas y criticó que permanezca sin aprobar una iniciativa presentada para reforzar los controles de seguridad en las terminales de autobuses.

“Hasta el día de hoy, esta iniciativa duerme el sueño de los justos y los jóvenes siguen desapareciendo. Pedimos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes endurecer las medidas en centrales camioneras para evitar el traslado de jóvenes con motivo de estos reclutamientos y, hasta el día de hoy, no se ha hecho absolutamente nada”.

El mandatario estatal indicó que las autoridades ya identificaron las últimas ubicaciones de los teléfonos celulares de los cinco menores en dos estados vecinos de Jalisco y solicitaron la colaboración de esas entidades para localizarlos.

“Los cinco jóvenes de Jalisco tenemos sábanas, que es, digamos, la verificación de los teléfonos celulares que tenían en sus últimas ubicaciones. Los tenemos registrados en dos entidades cercanas, vecinas de Jalisco, a las cuales hemos pedido ya colaboración y lo que esperamos es recuperarlos con bien lo antes posible”.

Asimismo, aseguró que su administración ha basado la estrategia contra las desapariciones en el trabajo conjunto con madres buscadoras, colectivos y familiares de víctimas, además de fortalecer la inteligencia y la videovigilancia.