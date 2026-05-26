Mujer planeó matar a su exsuegra por custodia de niño 

La autora intelectual del feminicidio de una mujer de la tercera edad en Tampico, Tamaulipas, resultó ser su propia exnuera, con quien mantenía un pleito legal por la custodia de un menor.

Para cometer el crimen, la mujer recurrió a dos cómplices originarios del Estado de México, quienes viajaron hasta Tamaulipas para ejecutar el asesinato.

La policía, a través de un agente del ministerio público, presentó ante un juez de control de Tamaulipas y los vinculó a proceso por el delito de feminicidio.

Los imputados son Gema Iyari “T” —la exnuera de la víctima—, su actual pareja sentimental Francisco León “R”, así como Ricardo Daniel “R”.

En la resolución se dictó prisión preventiva justificada y un plazo de cuatro meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Los dos hombres detenidos Foto: Especial

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado, la víctima y Gema Iyari se disputaban la custodia del hijo de esta última.

La investigación preliminar indica que la mujer planeó el feminicidio como desenlace de ese conflicto familiar.

Para concretarlo, los dos hombres originarios del Estado de México se trasladaron a la colonia Nuevo Progreso en Tampico.

El 26 de abril, Ricardo Daniel se presentó en el domicilio de la víctima haciéndose pasar por repartidor.

Una vez que confirmó su identidad, Francisco León le disparó en tres ocasiones.

La mujer fue llevada aún con vida a un hospital, pero las heridas de bala terminaron por arrebatarle la vida.

Las indagatorias de la policía revelaron el historial de diferencias entre la exsuegra y la exnuera, lo que permitió reunir las pruebas necesarias para solicitar la captura de los tres sospechosos, quienes ya enfrentan proceso penal.