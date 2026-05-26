Buscan al sujeto que apuñaló a la joven Daiana en una papelería de Puerto Vallarta

Con miedo y sin querer abandonar el hospital hasta que su agresor sea detenido permanece Daiana Tello, la joven que fue apuñalada durante un asalto al interior de la papelería donde trabajaba, en la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta.

El ataque ocurrió el pasado domingo y quedó captado en video. En las imágenes se observa cómo un sujeto ingresa al negocio, pregunta el costo de unas copias y posteriormente entrega una hoja a la empleada para que le sacara una copia. Cuando Daiana se da la vuelta, el hombre la apuñala por la espalda.

Tras la agresión, el sujeto robó una laptop y una caja con dinero de las ventas antes de escapar.

La joven fue trasladada a recibir atención médica y actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió una lesión en el estómago.

Su madre, Rosa María Hernández Hernández, aseguró que Daiana continúa afectada emocionalmente por lo ocurrido.

Siente mucho miedo, siente mucha impotencia, se siente muy insegura, no quiere salir del hospital hasta que la gente que la dañó esté recibiendo su merecido, su castigo”, expresó.

La madre de familia explicó que la joven permanece en observación médica mientras logra recuperarse de las lesiones.

Ella se encuentra estable, está en recuperación, va a mantenerse en observación hasta que pueda ingerir líquidos porque por el momento no puede tomar nada”, comentó.

Asimismo, pidió que el caso no quede impune.

Les pido que esto no quede impune, que no sea un caso más, que mi hija no sea un número, una estadística, que sea una solución a lo que está viviendo Vallarta, no solamente mi hija”, señaló.

La madre de Daiana también solicitó a la ciudadanía proporcionar cualquier información que ayude a localizar al responsable.

Que si saben alguna información, que por favor no se queden callados, que la compartan, que no guarden esto, que no protejan a estas personas. Yo sé que es hijo de alguien, que tiene familia y todo, pero mi hija también tiene familia y todos estamos sufriendo”, dijo.

Taxista asalta a una joven en Nuevo León

Días atrás, pero en Nuevo León, un conductor de taxi por aplicación fue detenido por oficiales de la Policía de Monterrey en la zona de los Condominios Constitución, luego de ser acusado de asaltar a una joven de 20 años tras cancelarle el viaje que había iniciado en el municipio de San Pedro Garza García.

La captura de Miguel “N”, de 29 años de edad, se registró alrededor de las 13:15 horas en el cruce de la avenida Constitución y la calle Padre Mier.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima solicitó un servicio de transporte a través de una plataforma en San Pedro; sin embargo, al encontrarse a la altura de la colonia Valle del Campestre, el chofer la obligó a bajar del automóvil utilizando palabras altisonantes.

Al descender el conductor se fue del lugar con sus pertenencias, que consistían en unos audífonos valuados en siete mil pesos, una laptop HP de 30 mil, un bolso de mil 200 y cuatro mil pesos en efectivo en su interior.

Tras el incidente, la afectada solicitó de inmediato el apoyo de la policía de San Pedro, lo que activó una alerta entre las corporaciones de seguridad del área metropolitana.

Minutos después de emitirse el reporte, elementos de la Policía de Monterrey que realizaban un recorrido de prevención y vigilancia visualizaron un vehículo Seat Ibiza en color gris, con placas TEJ-233-C, el cual coincidía plenamente con las características del auto denunciado.

Las patrullas le cerraron el paso al sospechoso en el área de los Condominios Constitución. Momentos después de la intercepción, las autoridades confirmaron que el detenido traía consigo las pertenencias de la víctima.

El presunto responsable fue trasladado a las instalaciones de la corporación regiomontana, donde quedó a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Cabe destacar que las autoridades municipales informaron que esta detención forma parte de los resultados de la estrategia de seguridad "Escudo", implementada para mitigar los delitos en la capital del estado.