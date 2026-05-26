Segob y CNTE acuerdan plazo de 24 horas para 79 demandas en Oaxaca

Luego de siete horas de negociaciones en la mesa de diálogo encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, así como el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) otorgó un plazo de 24 horas al gobierno federal para recibir por escrito respuestas puntuales a una lista de 79 demandas relacionadas con el estado de Oaxaca.

Tras la reunión realizada en la Secretaría de Gobernación, representantes de la disidencia magisterial reconocieron la apertura del diálogo con autoridades federales y señalaron que continuarán las mesas de trabajo con el objetivo de alcanzar acuerdos favorables para el magisterio oaxaqueño.

En consecuencia, adelantaron que de no ser satisfactorias las soluciones que les propongan continuarán con los bloqueos carreteros en la capital oaxaqueña y el plan de acción para la Ciudad de México sería dado a conocer este miércoles por la tarde noche.

De acuerdo con Araceli Pérez Martínez, secretaria general de la sección 22 de la CNTE la reunión de este martes resultó “excesivamente larga” para abordar los mismos temas.

“Al hacer los planteamientos de este pliego de demandas, de temas pendientes, que no se han concretado, incluso de la jornada de lucha anterior, básicamente encontramos respuestas poco favorables; por lo tanto, el emplazamiento que hicimos hoy en esta mesa es aquel día de mañana, tengan las respuestas por escrito, hoy no nos comprometimos a firmar ninguna minuta, porque es responsabilidad del estado , tanto del gobierno estatal como del gobierno federal, dar la respuestas puntuales a las demandas que ya conocen, me parece que fue una reunión exhaustiva al plantear los mismos temas” subrayó al término de la sesión de trabajo la líder magisterial.

Al preguntarle si fue tiempo perdido la reuniones de este martes, Pérez Martínez consideró que lo rescatable fue que hicieron patente su desacuerdo en el trato que recibieron este lunes por parte de la autoridad capitalina al ser agredidos con gas lacrimógeno para impedirles instalarse en plantón en el zócalo de la Ciudad de México.

“Era importante condenar la agresión que se dio a nuestros compañeros, y que no vamos a permitir que se dé un escenario de esa manera; queda exhibido el discurso que han mencionado desde palacio, desde el gobierno Federal de que no haya agresión, cuando sí la hay” destacó ante los periodistas.

La dirigente magisterial puntualizó que esperarán la respuesta de las secretarías de gobernación y de educación a sus exigencias.

Estimó que “está de más” regresar a las instalaciones de Bucareli; por lo que al conocer la respuesta del gobierno federal por escrito, la difundirán a la opinión pública y a su movimiento.

Reprochó que durante la reunión no se permitió el avance de sus compañeros hacia la plancha del zócalo .

“No tuvieron esa respuesta favorable y vamos a valorar hacia qué parte se extiende el plantón para los compañeros que vayan llegando”.