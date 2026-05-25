Vinculan a proceso a presunto feminicida de Dulce, joven asesinada en Hidalgo

Un hombre identificado con las iniciales E.R.V.M. fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el feminicidio de Dulce, una joven de 21 años que perdió la vida el pasado 17 de mayo en el municipio de Actopan, Hidalgo.

La resolución judicial se dio durante una audiencia, mientras en el exterior de los juzgados un grupo de mujeres, familiares y organizaciones feministas se manifestó para exigir que el crimen no quede sin castigo.

Las asistentes colocaron veladoras y carteles con mensajes contra la violencia de género, además de lanzar consignas para demandar justicia para la víctima.

Según las indagatorias de la Procuraduría estatal, la agresión ocurrió en la calle Vicente Guerrero, donde presuntamente la víctima sostuvo una discusión con quien fuera su pareja sentimental.

El feminicidio ocurrió en el municipio de Actopan, Hidalgo Foto: Especial

En medio del altercado, la joven habría sido atacada con arma de fuego.

Aunque Dulce fue trasladada de emergencia a un hospital para recibir atención médica, las heridas que presentaba provocaron su fallecimiento horas después.

Tras los hechos, vecinos de la zona lograron retener al señalado antes de la llegada de elementos de seguridad pública, quienes posteriormente realizaron su detención.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dos armas de fuego que quedaron integradas a la carpeta de investigación.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que el imputado permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Además, el juez estableció un plazo de tres meses para concluir la etapa complementaria del caso.