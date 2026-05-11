Mujer muere tras recibir disparo durante riña familiar en pleno festejo de Día de las Madres

Lo que comenzó como una reunión familiar por el Día de las Madres terminó en tragedia en Monterrey, Nuevo León, luego de que una mujer de 25 años resultara herida de bala durante una riña entre hermanos y posteriormente falleciera en el Hospital Universitario.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 2:00 horas de este lunes, en un domicilio ubicado sobre la calle Lucio Blanco, casi en su cruce con Genovevo de la O en la colonia Valle de Santa Lucía, al norte de la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares, en la vivienda se realizaba una convivencia familiar cuando una discusión entre dos hombres comenzó a subir de tono hasta convertirse en una pelea física.

En medio del altercado, uno de ellos presuntamente sacó un arma de fuego y disparó, lesionando a la joven identificada extraoficialmente como Mónica Yamileth González.

Tras escuchar gritos y una detonación, vecinos solicitaron apoyo de cuerpos de auxilio. Paramédicos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a la mujer, quien presentaba una lesión en el área del cráneo.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Universitario en estado delicado, donde más tarde habría perdido la vida debido a la gravedad de las heridas; sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han emitido una confirmación oficial sobre el fallecimiento.

Elementos de Fuerza Civil y agentes ministeriales acudieron al domicilio para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones correspondientes.

De acuerdo a ABC Noticias, el presunto agresor ya estaría identificado y es buscado por las autoridades.

Las investigaciones continúan para esclarecer cómo ocurrieron los hechos dentro de la vivienda y deslindar responsabilidades.

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JCS