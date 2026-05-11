QBLOCK, una alternativa frente a la contaminación del agua

QBLOCK® es un material diseñado para mantener los niveles constantes de oxígeno disuelto en el agua. Fue desarrollado a partir de un mecanismo inspirado en la biología del ojo humano. Su propuesta es actuar de forma continua sin requerir electricidad, agentes químicos ni infraestructura adicional.

Dicha alternativa se inserta en un contexto donde distintos cuerpos de agua, tanto en México como en otras regiones del mundo, presentan niveles bajos o incluso nulos de oxígeno disuelto. Esta condición podría estar relacionada con problemas como la pérdida de calidad del vital líquido, la proliferación de ciertas especies y el deterioro de ecosistemas acuáticos.

Casos como la presencia de sargazo en el Caribe o el crecimiento de lirio acuático en presas han sido vinculados, entre otros factores, a la disminución del oxígeno disponible en el agua. A pesar de lo anterior, los métodos tradicionales de tratamiento suelen enfocarse en la eliminación de contaminantes, sin garantizar necesariamente la recuperación de este parámetro.

Frente a este panorama, QBLOCK® plantea una alternativa centrada en la oxigenación constante. De acuerdo con su desarrollo, el material permite mantener niveles de oxígeno disuelto por arriba de 6.5 mg/L en distintos tipos de agua, ya sea dulce, salada o residual, además de contar con una vida útil de al menos 25 años.

Caso de estudio en lago

Como parte de su aplicación, se realizó un ejercicio en un lago artificial ubicado en un club de golf. Antes de la intervención, el agua presentaba niveles de oxígeno cercanos a cero, con una apariencia densa y tonalidad oscura.

Lago artificial de un club de golf.

Tras la colocación de 15 unidades de QBLOCK® de 4.5 kilogramos cada una, se observó un cambio notable en un periodo de cuatro semanas. El agua mostró mayor transparencia y una reducción en su viscosidad.

El QBLOCK® que se utilizó es de forma circular.

Se estima que este tipo de intervención podría replicarse en otros cuerpos de agua si se ajusta la cantidad de este material en función de su extensión y condiciones.