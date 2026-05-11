Detienen a tres personas en Puebla por robo millonario en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, cumplimentó órdenes de aprehensión en contra de Melani Anelisse “N”, Ismael “N” y Roberto “N”, por su probable responsabilidad en el delito de robo calificado con violencia moral.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos derivan del robo cometido en agravio de un funcionario del Sistema DIF del estado de Oaxaca, quien fue despojado de más de 3 millones de pesos después de salir de una institución bancaria.

Parte del dinero sustraído correspondía al pago de nómina de trabajadores de dicha dependencia estatal.

Como resultado de actos de investigación de campo y gabinete, autoridades ministeriales obtuvieron información sobre la posible presencia de los probables responsables en la ciudad de Puebla, por lo que personal de la Coordinación General de Colaboración Interinstitucional implementó acciones para su localización.

Agentes investigadores ubicaron y detuvieron a Melani Anelisse “N” e Ismael “N” en una estación de servicio localizada sobre el Anillo Periférico, a la altura de San Bernardino Tlaxcalancingo, en el municipio de San Andrés Cholula.

Derivado de las labores de búsqueda, también fue detenido Roberto “N” sobre la calle 11 Sur, a la altura de la Unidad Habitacional San Bartolo, en la ciudad de Puebla.

Tras corroborar sus identidades y confirmar la vigencia de los mandamientos judiciales emitidos por una Jueza de Control del estado de Oaxaca, se realizaron las detenciones y se les hicieron del conocimiento los derechos que les asisten como personas detenidas.

Posteriormente, los imputados fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso legal respectivo.

JCS