Perros entrenados participan en programa Mochila de Paz en escuelas del Edomex

Con perros entrenados, la Unidad de Rescate K9 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito Municipal y Movilidad aplica de manera periódica el programa “Mochila de Paz” en escuelas de nivel básico y medio superior del municipio de La Paz, en el Estado de México, con la finalidad de proteger y salvaguardar la integridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en su entorno escolar.

La presidenta municipal, Martha Guerrero Sánchez, instruyó a los integrantes de esta unidad a coordinarse con la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y el Comité de Padres de Familia de los planteles, para realizar la inspección preventiva dentro y en los alrededores del plantel, con el objetivo de retiro de objetos no permitidos, sin que hasta el momento se presenten incidentes graves.

La Unidad de Rescate K9, que también participa en operativos para la detección de estupefacientes, explosivos y rescate de personas, llegó a acuerdos con representantes de servicios de paquetería para realizar recorridos en sus instalaciones, con el fin de que los canes puedan detectar posibles paquetes o artículos no permitidos, ya sea para recibirlos o para su envío.

En esta semana, uno de los operativos se aplicó en la Escuela Primaria Oficial no. 0769 Mahatma Gandhi, ubicada en la colonia Villas de San Isidro, en coordinación con la Defensoría Municipal de Derechos Humanos y el Comité de Padres de Familia del plantel; de esta forma, se llevó a cabo la revisión de la mochila, con el objeto de prevenir riesgos mediante la detección de artículos indebidos.

El programa "Mochila Segura/de Paz" busca prevenir el ingreso de objetos peligrosos a escuelas, para lo cual realiza una revisión —voluntaria y respetuosa de los derechos humanos— de útiles escolares, libros, material pedagógico y, opcionalmente, artículos de higiene o alimentos, sin objetos de riesgo.

El protocolo se enfoca en la prevención y la cultura de paz en la comunidad escolar, fomentando entornos seguros. Con un enfoque de prevención, se continúa el entrenamiento de los elementos de la Unidad K9 en sitios diferentes, además de que realizan visitas didácticas en centros educativos desde jardín de niños hasta universidades.

Mujeres pagarán "costo invisible" de cierre escolar adelantado

“Porque si verdaderamente es tiempo de mujeres, entonces también debe ser tiempo de escuchar a las mujeres, de pensar en las mujeres y de gobernar para las mujeres, es preciso que se revise la medida adoptada por las y los secretarios de Educación”, pidieron.

Por Ivonne Melgar

Por otra parte, días atrás, la Red de Mujeres Unidas por la Educación (Muxed) se inconformó con la medida de adelantar un mes el cierre del ciclo escolar al advertir que “es una decisión política que tendrá consecuencias profundas para millones de niñas, niños, adolescentes y especialmente para las mujeres”.

A través de un comunicado que se difundió el pasado viernes, expertas en educación, investigadoras, académicas y funcionarios del sector, argumentaron que “el costo invisible” de esta decisión recaerá en las mujeres.

Plantearon que resulta contradictorio que esta situación se presente cuando el país cuenta, por primera vez, con una presidenta mujer y 13 gobernadoras, a quienes les preguntan en el pronunciamiento “¿dónde estuvo la mirada de género al tomar esta decisión? ¿Quién evaluó el impacto que tendrá en las madres trabajadoras?”

Señalaron que serán las mujeres quienes absorberán las tareas de cuidado que “el Estado decidió trasladar silenciosamente a los hogares”; las que tendrán que pedir permisos, faltar al trabajo o renunciar a ingresos.

Expusieron que la carga estará en madres, abuelas, hermanas, tías, maestras y cuidadoras “sin que nadie las haya escuchado, consultado o tomado en cuenta”.

Esta decisión exhibe una enorme desconexión entre el discurso político de igualdad y las decisiones concretas que afectan la vida diaria de millones de mujeres”, plantearon en el comunicado.

Dirigiéndose a las mandatarias federal y estatales, las educadoras cuestionan: “¿Quién de ustedes va a defender el derecho de aprender de las niñas y los niños? ¿De qué sirve que haya más mujeres en el poder si las decisiones públicas siguen ignorando la realidad de las mujeres?”.

Alerta la Red de Mujeres Unidas por la Educación que la medida reducirá el tiempo efectivo de aprendizaje en uno de los momentos más delicados para la educación mexicana.

México no necesita menos escuela. México necesita más aprendizaje, más acompañamiento, más apoyo a las familias y más políticas públicas que entiendan que la educación y los cuidados están profundamente vinculados”, definieron.

Definieron que gobernar con perspectiva de género no consiste únicamente en nombrar mujeres en cargos públicos, sino también en tomar decisiones que no profundicen las desigualdades que las mujeres viven todos los días.

Porque si verdaderamente es tiempo de mujeres, entonces también debe ser tiempo de escuchar a las mujeres, de pensar en las mujeres y de gobernar para las mujeres, es preciso que se revise la medida adoptada por las y los secretarios de Educación”, pidieron.

jcp