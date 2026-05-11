Alcalde de Pachuca amenaza con correr a burócratas si no dan like a sus publicaciones en redes

Un audio difundido en redes sociales atribuido presuntamente al presidente municipal de Pachuca, Jorge Alberto Reyes Hernández, generó controversia en la capital del estado de Hidalgo, pues en éste el alcalde amenaza con despedir a empleados si no reaccionan a sus publicaciones en redes sociales.

Pese a la gravedad del señalamiento, han transcurrido más de ocho horas desde que el audio se difundió sin que hasta el momento el ayuntamiento confirme los hechos o deslinde al alcalde de la acusación.

En el audio se identifica la voz de Jorge Alberto Reyes, quien recrimina que los trabajadores de mayor confianza no están reaccionando a publicaciones en redes sociales por lo que emplazó a que si en una semana no hay esta acción, procederán a despidos.

"Esta semana es la última que se les da o se les va a dar las gracias", señaló y reprochó que si no pueden hacer algo tan sencillo demuestra que "tampoco les interesa el trabajo y a nosotros tampoco nos va a importar" dejarlos sin sustento.

En el audio, el alcalde solicita que "ustedes tienen que tener una comprobación de su propia gente, porque si ustedes los metieron es porque ustedes los conocen y porque se supone que son de confianza y se supone que tienen el compromiso de estar aquí".

Y demanda: "les pido que por semana me entreguen un reporte del número de personas que tienen".

"Si yo soy el secretario de administración, por ejemplo, y metí a 10 personas a trabajar conmigo, necesito el nombre de las 10 personas y saber que si estén compartiendo las publicaciones de tales días. Necesito el control y esa radiografía de que si las están compartiendo", dijo.

Estimó que si son 200 personas nuevas por lo menos la publicación debe tener 200 veces compartido y a su vez "tendría que ser mucho más, porque de manera orgánica eso es lo que diario tengo", ante lo que pone como meta que "tendríamos que llegar a 500 por lo menos y no se está haciendo".

Finamente, solicita que se envíe el reporte a quien identifica como "Jorge, de comunicación", en aparente alusión a Jorge Hernández, titular de la citada dirección.

JCS