Mujer abandona a su bebé en pleno 10 de mayo

En pleno 10 de mayo Día de las Madres, una mujer abandonó a su bebé en un terreno baldío en el municipio de Ixtacuixtla en el estado de Tlaxcala.

Fue una llamada al número de emergencia 911 la que alertó a las autoridades, ya que el reporte indicaba que una mujer había abandonado a una bebé en una zona baldía.

Según testigos, la mujer habría argumentado que estaba harta de que su familia la cuestionara por sus problemas de adicción.

Al arribar al lugar, las autoridades encontraron a la bebé y de inmediato le brindaron resguardo y atención médica.

La Procuraduría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó que el bebé quedó bajo el cuidado de familiares cercanos mientras se determina su situación jurídica ante las instancias correspondientes.

Asimismo, las autoridades municipales señalaron que continuarán dando seguimiento al caso que conmocionó a Tlaxcala este 10 de mayo Día de las Madres.

JCS