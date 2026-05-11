Sener busca inversión por 740 mil mdp en sector eléctrico

La Secretaría de Energía (Sener) presentó una hoja de ruta crítica para transformar el panorama energético del país hacia el final de la década. Con el objetivo de detonar una inversión estimada en casi 740 mil millones de pesos, la dependencia federal lanzó tres instrumentos clave que buscan integrar de manera ordenada el capital privado en el Sistema Eléctrico Nacional.

Según el documento oficial presentado en la Ciudad de México, este plan tiene como meta central “garantizar la energía eléctrica que el país requiere y, al mismo tiempo, alcanzar el objetivo propuesto de aumentar la generación de energía eléctrica con fuentes renovables de 24% a 38% en 2030".

En el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, la secretaria de Energía, Luz Elena González, detalló que la estrategia no sólo contempla recursos financieros, sino una expansión física sin precedentes. El proyecto integral "representa, en total, una inversión de casi 740 mil millones de pesos y la incorporación de 32 GW adicionales de capacidad de generación eléctrica". Esta infraestructura es vista como el pilar para sostener la demanda industrial y comercial bajo un esquema de certidumbre jurídica y operativa.

Uno de los anuncios más relevantes para el sector empresarial fue la apertura de una segunda Convocatoria de Proyectos privados de generación. Este mecanismo está diseñado específicamente para que "la iniciativa privada, de manera individual, participar en la construcción de centrales eléctricas de energía renovable".

A la par, se presentó una Convocatoria de Proyectos Estratégicos que abre la posibilidad de esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), permitiendo a los privados "participar en proyectos de generación o desarrollar proyectos de almacenamiento y generación".

Para resolver el cuello de botella administrativo que históricamente ha frenado los proyectos de menor escala, el Gobierno Federal puso en marcha la Ventanilla Única de Autoconsumo. Esta herramienta, presentada por Liliana Rosales Contreras, titular de la Unidad de Estrategia, busca la "simplificación de trámites y la digitalización" a través de una "plataforma completamente digital que concentra nueve trámites en un solo proceso y permite la participación de cuatro instituciones al mismo tiempo". Con ello, se espera que las industrias reduzcan drásticamente los tiempos de espera para producir su propia energía.

Durante el evento Facilidades para la inversión en el sector eléctrico, al que asistió el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, la titular de la Sener enfatizó la necesidad de una alianza estratégica entre el Estado y el mercado. La funcionaria subrayó su postura institucional al afirmar: "estoy convencida que cuando el sector público y el sector privado articulan de manera ordenada y con reglas claras, es posible generar crecimiento que se traduce en desarrollo con bienestar".

La dependencia también informó sobre el avance de procesos previos para dar continuidad a la política energética. Se recapituló que en la primera convocatoria de octubre pasado se asignaron 17 proyectos prioritarios, mientras que en una segunda vuelta en febrero se recibieron "81 proyectos en evaluación cuyos permisos de generación se otorgarán a finales del presente mes".

El mensaje para los inversionistas fue de acompañamiento técnico y legal, asegurándoles que "contarán con todas las facilidades para agilizar el avance de sus proyectos y con el respaldo de las instituciones del sector en cada etapa del proceso".