Un mujer muere ahogada y dos desaparecidos tras el paso de Boris por Colima

La llegada de Boris al Pacífico mexicano comenzó a mostrar sus efectos más severos en Colima, donde las autoridades reportaron inundaciones en varios municipios, el fallecimiento de una mujer en Manzanillo y la desaparición de dos personas en la playa Pascuales, en el municipio de Tecomán.

El fenómeno meteorológico mantiene bajo vigilancia a gran parte de la costa colimense debido al incremento del oleaje, las corrientes de arrastre y las lluvias persistentes que han provocado afectaciones urbanas y restricciones marítimas.

Las autoridades estatales mantienen operativos de vigilancia y rescate mientras continúan las condiciones de riesgo en la costa del estado.

Una mujer murió arrastrada por el mar en Manzanillo

La víctima fue una mujer de 49 años que ingresó al mar en Playa Azul, ubicada en la delegación Salagua, en Manzanillo.

De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, la mujer fue arrastrada por las corrientes marítimas asociadas al deterioro de las condiciones oceánicas provocado por Boris. Aunque los guardavidas lograron rescatarla del agua, ya no presentaba signos vitales.

El caso volvió a poner en evidencia el riesgo que representan las corrientes de retorno y el oleaje elevado durante fenómenos hidrometeorológicos, incluso en playas turísticas con vigilancia.

Dos turistas desaparecieron en playa Pascuales

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) informó además que dos hombres originarios de Jalisco, de 20 y 39 años de edad, desaparecieron la mañana del martes después de ingresar al mar en playa Pascuales, en Tecomán.

Las personas no localizadas tienen 19 y 39 años de edad. El más joven cumpliría 20 años este miércoles. Ambos se desempeñan como comerciantes y trabajadores relacionados con actividades de compra y recolección de piña en la región.

Uno de los sobrevivientes, Santiago Álvarez, relató que el grupo llegó a la playa durante las primeras horas de la mañana sin imaginar el riesgo que representaban las condiciones del mar.

Pues aquí llegamos entre alrededor de las 6:30, siete. Nos dimos un baño aquí en la playa, pero pues nuestros compañeros ya no pudieron salir. Los jaló el mar más que nada. Pues no imaginábamos lo que nos podía pasar; más que nada veníamos en plan de trabajo, a llevar mercancía para seguir trabajando en Guadalajara. Somos originarios de Guadalajara los cuatro”, narró.

Tras activarse la alerta, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda y localización en la zona costera. La directora de Protección Civil Municipal de Tecomán, Karla Ruiz, informó que desde el primer reporte de emergencia se coordinaron las labores de rescate y confirmó que actualmente participa en la búsqueda a bordo de una embarcación de la Secretaría de Marina.

Desde que se activó la alerta se inició el operativo de búsqueda y localización. En este momento nos encontramos navegando junto con personal de Marina para tratar de localizar a las personas desaparecidas”, señaló la funcionaria.

Según el reporte oficial, ambos ignoraron las restricciones vigentes para actividades recreativas y turísticas en las playas del estado, medidas implementadas precisamente por el riesgo derivado de la tormenta tropical.

Minutos después de que ingresaron al agua comenzó un operativo de búsqueda, aunque hasta el último reporte no habían sido localizados.

Las autoridades reiteraron que las costas de Colima continúan registrando oleaje elevado y fuertes corrientes de arrastre, por lo que insistieron en pedir a la población y visitantes evitar ingresar al mar.

La llegada de Boris al Pacífico mexicano comenzó a mostrar sus efectos más severos en Colima Abraham Acosta

Restricciones marítimas y afectaciones urbanas

La Capitanía del Puerto de Manzanillo informó que se levantó parcialmente la restricción a la navegación para embarcaciones mayores, aunque permanece prohibida la operación de embarcaciones menores debido al comportamiento inestable del mar.

El puerto había sido cerrado completamente desde la tarde del lunes como medida preventiva ante la evolución de Boris en el Pacífico.

Mientras tanto, en distintas zonas urbanas de Manzanillo, elementos de Protección Civil atendieron vehículos varados por acumulación de agua, realizaron recorridos de monitoreo en el arroyo de Santiago y supervisaron puntos de riesgo sobre la avenida Manzanillo.También se reportaron inundaciones, caída de árboles y afectaciones menores en los municipios de Colima, Comala, Villa de Álvarez y Cuauhtémoc.