Matan a balazos a mujer mientras tendía ropa en la azotea de su casa

Una mujer fue asesinada a balazos en calles de la colonia Independencia del municipio de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer de 41 años se encontraba teniendo ropa en la azotea de su casa cuando recibió el impacto de bala en la parte alta de la espalda.

Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles Lago de Chapala y Tamaulipas de la colonia Independencia, de acuerdo a ABC Noticias.

Al lugar llegaron elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellas, Fuerza Civil, quienes procedieron a resguardar la zona.

Mientras que peritos y personal del Servicio Médico Forense realizaron las primeras investigaciones y el levantamiento del cuerpo.

Buscan que en NL se aprueba la 'Ley Ingrid' para víctimas de feminicidio

Con el fin de que el Congreso Local pueda emitir una determinación sobre la responsabilidad de autoridades que difundan evidencias de investigaciones penales, la diputada local de Morena, Grecia Benavides, reingresó la iniciativa conocida como “Ley Ingrid”.

La propuesta plantea adicionar una fracción al artículo 224 del Código Penal estatal a fin de establecer como delito la difusión de imágenes, audios, videos o información bajo custodia institucional dentro de una carpeta de investigación.

Las sanciones contemplan de seis meses a seis años de prisión y se incrementan hasta en una mitad cuando el caso esté relacionado con feminicidio.

Durante la atención a medios realizada este miércoles, Benavides explicó que la propuesta busca evitar que la exposición de material de investigaciones vuelva a generar afectaciones a personas cercanas a las víctimas, por ello, reingresó el tema para que pueda ser discutido y resuelto por el Congreso.

Reproducir

JCS