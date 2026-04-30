Mujer que cuidaba a persona enferma se queda en prisión por robarse 320 mil pesos

Como resultado de las indagatorias de la Unidad de Investigación Especializada en Robo a Negocio y Robo a Casa Habitación, una mujer fue vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de robo calificado en el municipio de Zapopan, Jalisco.

Laura Luz ‘’N’’ fue presentada ante la autoridad judicial mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión, tras la integración de una carpeta de investigación, iniciada con la denuncia presentada por un robo registrado el pasado 19 de octubre de 2025.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la colonia Valle Imperial, en el municipio de Zapopan, donde la mujer presuntamente fue contratada como cuidadora de una persona enferma.

En un momento determinado, la imputada fue sorprendida por el denunciante revisando un cajón dentro de un clóset, del cual se presume sustrajo la cantidad de 320 mil pesos en efectivo, para posteriormente huir del lugar.

Luego de imputarle los hechos y como resultado de los actos de investigación, en la audiencia de continuación el órgano jurisdiccional determinó vincular proceso a Laura Luz ‘’N’’ por el delito de robo calificado.

Asimismo, a solicitud del Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por la temporalidad de un año, mientras continúan las indagatorias hasta la obtención de una sentencia.

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