“No se presenten mañana”, causa temor mensaje y foto de alumno con arma de fuego en Veracruz

La fotografía de un alumno que portaba un arma de fuego, con la leyenda “no se presenten mañana” causó impacto entre estudiantes y padres de familia de la Escuela Técnica Industrial 96 de Coatzacoalcos, Veracruz.

Los directivos del plantel informaron que dos menores fueron identificados como responsables de este incidente.

Muy temprano, en grupos de WhatsApp comenzó a circular la fotografía del jovencito con el mensaje intimidatorio.

La imagen comenzó a viralizarse y recorrió otros grupos. Llegó a estudiantes y sus padres, lo que generó alarma y la decisión de retirarse de la escuela, no sin antes reportar a la dirección lo sucedido. Además, el hecho fue reportado a las autoridades.

La directora del plantel, Iliana Lara Méndez, confirmó que dos menores de edad fueron identificados como responsables del incidente: el estudiante que aparece en la fotografía y otro que realizó la publicación original.

Ambos fueron localizados dentro de la institución y permanecen bajo resguardo administrativo mientras se desarrolla la investigación interna.

Mensaje y foto intimidatoria del alumno Foto: Especial

“Alrededor de las nueve y media de la mañana recibimos la imagen del menor con un arma, con un mensaje que decía: ‘no se presenten mañana’. Como institución educativa tenemos protocolos de actuación; iniciamos la investigación y los menores responsables ya están con nosotros”, declaró la directiva.

Lara Méndez aclaró que la fotografía no fue tomada dentro de la escuela, sino en un entorno ajeno al plantel. Sin embargo, debido a la naturaleza del contenido, los padres de los implicados fueron citados de manera urgente para determinar medidas disciplinarias y el acompañamiento psicológico y profesional que establecen los lineamientos oficiales.

Mientras la dirección intentaba contener la situación, el rumor se propagó entre los tutores.

Hacia las 14:00 horas, decenas de padres del turno vespertino acudieron a retirar a sus hijos ante la percepción de riesgo y la falta de certezas sobre la seguridad al interior del plantel.

“Yo sí tengo temor porque no sabemos si es el salón de mi nieta o de quién. Queremos hablar con ellos porque nos interesan nuestros hijos”, expresó una madre de familia que aguardaba en la entrada.

La institución reiteró que se trata de un hecho aislado y ocurrido fuera del plantel, pero anunció que reforzará la comunicación con los tutores y evaluará medidas preventivas adicionales, como la revisión de mochilas, siempre que exista autorización escrita de los padres.

La directiva insistió en que el objetivo es salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil y mantener un entorno seguro para los alumnos.

Elementos de la policía municipal arribaron al sitio para resguardar la zona y sostener un diálogo con la dirección escolar, con el fin de esclarecer la situación y garantizar que no existiera riesgo inmediato para estudiantes y personal.

El caso se suma a los recientes episodios sobre mensajes que aparecen en baños de las escuelas en la entidad y algunos estados del país, que son fotografiados para ser subidos en redes sociales a manera de “reto viral”, lo que ya generó una advertencia por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para actuar con protocolos, que en este caso ya fueron puestos en marcha.

JCS