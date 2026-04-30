Esta es la mejor pasta dental según Profeco y sí cumple lo que promete

Elegir una pasta dental parece sencillo hasta que aparece el estante completo: blanqueadoras, anticaries, para sensibilidad, con carbón activado, con hierbas y fórmulas “premium”. Entre tantas opciones, muchos consumidores prefieren apoyarse en estudios técnicos de la Procuraduría Federal del Consumidor, institución que ha analizado distintos productos de higiene personal vendidos en el país.

En México, la Profeco ha realizado comparativos de cremas dentales revisando información comercial, contenido neto, presencia de fluoruro, etiquetado y cumplimiento normativo. Aunque las marcas pueden actualizar presentaciones con el tiempo, esos estudios continúan siendo referencia para compras informadas durante 2026.

La mejor pasta dental según Profeco y otras marcas bien evaluadas

De acuerdo con análisis difundidos por la Profeco y reportes retomados por medios nacionales, una de las marcas mejor posicionadas ha sido Colgate, especialmente en sus líneas clásicas anticaries con fluoruro. La marca destacó por cumplir con especificaciones comerciales, buena presencia en el mercado mexicano y fórmulas enfocadas en protección diaria.

Entre los factores que suelen colocarla como referencia están el contenido adecuado de fluoruro —clave para ayudar a prevenir caries cuando se usa correctamente—, etiquetado claro, amplia distribución y variedad de presentaciones. Además, suele encontrarse en promociones frecuentes en supermercados y farmacias.

Eso no significa que exista una sola respuesta para todos. La “mejor” pasta también depende de tus necesidades: sensibilidad dental, cuidado de encías, blanqueamiento o presupuesto.

Entre otras marcas bien evaluadas o con buena reputación entre consumidores en México aparecen:

Sensodyne

Oral-B

Crest

Aquafresh

Colgate Total

Sensodyne suele ser de las más buscadas por personas con sensibilidad al frío o calor. Oral-B mantiene presencia fuerte en líneas de protección integral. Crest y Aquafresh también son opciones conocidas en autoservicio.

Al momento de comprar, conviene revisar que la pasta contenga fluoruro, salvo indicación distinta de un odontólogo. También vale la pena leer si la fórmula está orientada a sarro, encías, sensibilidad o blanqueamiento. No todas sirven para lo mismo.

Otro punto importante es usar la cantidad adecuada y cepillarse al menos dos veces al día con técnica correcta. Incluso la mejor pasta pierde efectividad si el cepillado es deficiente o demasiado rápido.

En precios de 2026, una pasta dental estándar puede encontrarse desde 25 hasta 70 pesos, mientras líneas especializadas o premium suelen ir de 80 a 180 pesos, según tamaño y tienda.

Si buscas una opción confiable y ampliamente recomendada en México, Colgate se mantiene como una de las referencias más sólidas según estudios comparativos y presencia histórica en el mercado. Pero elegir bien también significa encontrar la que mejor se adapte a tu boca y hábitos diarios.