Asesinan a líder sindical en Culiacán, Sinaloa

El dirigente electo del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, Homar Salas Gastélum, fue asesinado a balazos dentro de su domicilio, junto a otro empleado municipal.

De acuerdo a la información de las autoridades, un grupo de hombres armados habría llegado hasta su vivienda en la colonia Las Brisas y les dispararon de manera directa cuando ambos se encontraban en la cochera del inmueble.

Sus familiares dieron aviso a las autoridades, pero al llegar los cuerpos de rescate, ambos habían perdido a la vida a consecuencias de los múltiples impactos de bala recibidos en distintas partes de sus cuerpos.

Salas Gastélum habría sufrido un ataque en su misma casa el pasado 18 de febrero, luego de haber ganado la elección para dirigir el sindicato para el periodo 2026-2029, pero, en esa ocasión, sólo se reportaron daños materiales al inmueble.

La elección del sindicato terminó siendo entre Homar Salas y Zayda Flores, pues otros dos candidatos declinaron de sus aspiraciones, después de haber recibido amenazas, incluyendo al actual líder sindical, Julio Duarte, quien pretendía reelegirse.

Homar Salas supero con más de mil votos a su oponente y estaba próximo a rendir protesta en su nuevo cargo, de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades municipales.

El ataque al líder sindical ocurre un día después de que las autoridades de Estados Unidos incluyeran al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, en la lista de funcionarios involucrados con el Cártel de Sinaloa.

El evento para la toma de protesta había sido programado para el 15 de mayo, pero ahora se desconoce quién asumirá la presidencia al frente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán.

Homar Salas Gastélum fue asesinado a balazos dentro de su domicilio, junto a otro empleado municipal Foto: Jesús Bustamante

JCS