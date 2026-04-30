Vehículo particular se estrella contra tráiler; mueren los dos pasajeros

Un trágico accidente carretero ocurrido sobre la vía federal México–Tuxpan, a la altura de la localidad de Cuatro Palos, en el municipio de Singuilucan, en Hidalgo, dejó como saldo dos personas fallecidas y tres más lesionadas.

De acuerdo con reportes de los servicios de emergencia, una camioneta colisionó violentamente contra la parte posterior de un tractocamión que se dirigía hacia el puerto de Tuxpan. La magnitud del impacto provocó que dos de los ocupantes del vehículo particular perdieran la vida en el lugar de los hechos.

Testigos que presenciaron el percance indicaron que el choque ocurrió de manera súbita, sin que el conductor pudiera realizar alguna maniobra para evitarlo, lo que derivó en un impacto de gran fuerza.

Equipos de emergencia y paramédicos arribaron al sitio para atender a los heridos, quienes posteriormente fueron trasladados a hospitales cercanos para su valoración médica. Hasta ahora, no se ha dado a conocer su condición actual.

La zona fue asegurada por elementos de seguridad para permitir las labores de rescate y el levantamiento de los cuerpos por parte de personal pericial. Debido a estas acciones, la circulación vehicular en el tramo se vio afectada durante varias horas. Autoridades competentes ya iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las causas que originaron este fatal accidente.

Mueren tres menores y un joven en accidentes de moto

Mientras que en días pasados, en Veracruz, la madrugada del 27 de abril murieron cuatro personas en accidentes de motocicleta sobre la avenida Lázaro Cárdenas, que conecta la carretera Xalapa-Veracruz con la ruta hacia Ciudad de México.

Un joven murió tras chocar contra el muro divisorio y, horas después, tres menores fallecieron en el mismo tramo, a la altura del distribuidor vial Araucarias.

El primer hecho ocurrió en los primeros minutos del lunes, cerca de un hotel, cuando un joven de alrededor de 21 años perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra el muro divisorio.

Paramédicos lo llevaron con vida al Centro de Alta Especialidad, pero murió horas después por la gravedad de las lesiones.

El percance, al parecer un choque sin otro vehículo involucrado, volvió a encender las alertas sobre la circulación nocturna en una de las avenidas más rápidas y transitadas de la capital.

Horas después, ya en la madrugada del lunes, ocurrió otro accidente en la parte baja del distribuidor vial Araucarias.

Tres motocicletas que circulaban juntas chocaron con una camioneta Ford Lobo blanca.

Según los primeros reportes, una de las motos impactó por alcance a la camioneta y provocó una reacción en cadena: otro motociclista salió proyectado y fue atropellado por un vehículo que no alcanzó a frenar, mientras una de las unidades se incendió y quedó calcinada.

Bomberos acudieron para sofocar el fuego y asegurar la zona. Tres menores murieron por el impacto: uno en el lugar y dos más en hospitales de la ciudad.

Ambos hechos, en un tramo de apenas unos kilómetros, puso en la mesa la discusión sobre los límites de velocidad en zonas urbanas y la ausencia de operativos nocturnos eficaces.

Mientras las autoridades se limitan a confirmar los decesos y abrir carpetas de investigación, la principal avenida de Xalapa suma cruces improvisadas, veladoras y nombres a una estadística que no deja de crecer.

jcp