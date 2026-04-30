IA impulsa seguros hiperpersonalizados

La inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que se diseñan los seguros, se gestionan los riesgos y se construye la relación con los usuarios, al permitir identificar con mayor precisión las necesidades específicas de cada cliente.

Durante la segunda mesa del Imagen Insurance Summit 2026, Salvador Alonso y Caloca, director general de Seguros Banorte, abordó el papel de la hiperpersonalización dentro del sector asegurador y explicó cómo la tecnología está modificando la oferta de productos y servicios.

En su participación, señaló que actualmente el sector atraviesa una transformación profunda que va más allá del uso tradicional de la IA, pues ahora las compañías pueden acercarse de forma distinta a cada usuario y comprender sus necesidades individuales.

En este contexto, destacó que hoy tienen la capacidad de analizar lo que sucede con cada persona para diseñar soluciones enfocadas en sus perfiles particulares.

“Estas nuevas capacidades están cambiando el producto para que sea más adecuado al individuo”, señaló.

Dicha evolución también permite avanzar hacia un modelo de prevención activa, en el que, si el riesgo no ocurre, las primas pueden volverse más accesibles para los asegurados.

Por tal razón, el uso de datos y la anticipación del riesgo se han convertido en elementos clave dentro de esta nueva estrategia.

Aunque cada seguro ofrece coberturas distintas, Alonso y Caloca subrayó que los productos deben adaptarse completamente a la realidad de cada cliente.

En ese sentido, Seguros Banorte ha desarrollado habilidades dentro de sus procesos para construir experiencias de consumo alineadas a las necesidades individuales.

Bajo esta lógica, la compañía busca ofrecer seguros adaptables al presupuesto, estilo de vida y prioridades de cada persona.

Salvador resaltó el papel de la llamada agentización de la inteligencia artificial, la cual permitirá describir y proteger a los usuarios con mayor precisión.

“La aspiración es asegurar a la persona completa, no solo a sus medios”, afirmó.

En este proceso, la aseguradora pretende acompañar a sus clientes en los diferentes momentos de su vida mediante una cobertura dinámica y personalizada.

Simplificar los seguros para impulsar su adopción

Uno de los principales desafíos del sector en México es la baja penetración del seguro, frente a ello, Seguros Banorte apuesta por nuevas tecnologías y herramientas basadas en IA para comprender mejor a los usuarios, simplificar productos y eliminar pólizas complejas o difíciles de interpretar.

El objetivo es que el asegurado pueda entender su póliza sin depender de lenguaje técnico o procesos complicados.

“La IA te va a ayudar a simplificar el producto y luego a dárselo al cliente para que se pueda enfocar en su preocupación”, concluyó.

Con ello, la aseguradora busca no solo facilitar el acceso a productos más claros y personalizados, sino también fortalecer la relación de confianza con los usuarios en un mercado que evoluciona hacia modelos cada vez más centrados en el cliente.

Es claro que la incorporación de la IA en el sector asegurador no solo está transformando los productos, sino también la forma en que las compañías entienden y se relacionan con sus clientes. La apuesta por la hiperpersonalización y la simplificación de los seguros plantea un nuevo modelo centrado en las necesidades reales de cada persona.