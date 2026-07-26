Estado no puede ignorar ataques a periodistas: Diálogo por la Paz

El estado mexicano "no puede ignorar" que los crímenes en contra de periodistas dañan a la democracia y que dejarlos en la impunidad "multiplican la violencia".

Desde el Diálogo Nacional por la Paz este domingo se exigió a todos los órdenes de gobierno en el país cumplir eficazmente con una de sus responsabilidades fundamentales: prevenir la violencia, amenazas u hostigamiento en agravio de quienes ejercen el periodismo y con ello fortalecer a la democracia.

Al condenar que en lo que va del 2026 han sido asesinados siete comunicadores, el Diálogo Nacional por la Paz - conformado por la iglesia católica, expertos en seguridad, académicos, víctimas de violencia y sociedad civil - recordó a las autoridades lo peligroso que resulta para la sociedad acabar con la vida de quienes denuncian injusticias o abusos.

Cada nombre que se añade a esta lista es una advertencia que el país no puede seguir ignorando. La libertad de expresión no es un privilegio: es un derecho fundamental y la columna vertebral de toda democracia. Sin periodistas que investiguen, sin voces que disienten y sin espacios donde la crítica pueda ejercerse sin miedo, no hay posibilidad real de rendición de cuentas ni de convivencia democrática. Silenciar a quien informa o incomoda con la verdad es debilitar a la sociedad entera", expuso el reclamo de una de las agrupaciones religiosas dedicada en los últimos años a identificar las causas de la violencia en México y a diseñar estrategias para disminuirla.

De manera especial, los integrantes del Diálogo Nacional por la Paz condenaron enérgicamente los asesinatos de los periodistas. Cuartoscuro

De manera especial, los integrantes del Diálogo Nacional por la Paz condenaron enérgicamente los asesinatos de los periodistas Roxana Guzmán, secuestrada en Nanchital, Veracruz, y hallada sin vida el pasado 3 de julio y de Alejandro Leyva Aguilar, atacado a tiros el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca.

Al tiempo, exigieron en un posicionamiento público el castigo de los autores materiales e intelectuales de ambos asesinatos.

"Exigimos a las autoridades competentes, en particular a las fiscalías de Veracruz y Oaxaca en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que las investigaciones se conduzcan con rigor, transparencia y perspectiva de derechos humanos, hasta el esclarecimiento pleno de los hechos y la sanción de todos los responsables. La impunidad es, en sí misma, un mensaje que multiplica la violencia. Expresamos nuestra solidaridad y cercanía con las familias, colegas y comunidades de Roxana Guzmán y Alejandro Leyva, y con el conjunto del gremio periodístico que hoy vuelve a sentir el peso del miedo y la pérdida".

Luego de exigir investigaciones profesionales y con resultados, el Diálogo Nacional por la Paz recalcó que "el disenso y la crítica no son una amenaza al orden público sino una condición necesaria para su fortalecimiento".

Subrayaron que "una democracia sana se reconoce, precisamente, por su capacidad de tolerar, proteger y escuchar las voces que la cuestionan" y que por el contrario "atacar a quienes ejercen esa función es atacar a la democracia misma".

De ahí que sea una obligación ineludible del Estado mexicano, en todos sus niveles y órdenes de gobierno "garantizar la vida, la integridad y la libertad de expresión de todas las personas, y de manera particular de quienes, por su labor periodística, enfrentan un riesgo mayor".

Los periodistas asesinados en lo que va de este año son: Carlos Leonardo Ramírez Castro (Veracruz), Luis Ángel López Valdez (Veracruz), Juan David Gámez (Nuevo León), Manuel Alejandro Mora Serna “Alex Serna” (Guerrero) y Josué Martínez Contreras (Puebla), además de los crímenes cometidos en agravio de Roxana y Alejadro.

Todos estos homicidios mantienen a nuestro país como uno de los más peligrosos en todo el planeta para ejercer el periodismo.