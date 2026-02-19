Proponen que ‘Modalidad 40’ para pensiones se pague con fondo para el retiro

El senador Waldo Fernández, del PVEM, presentó una iniciativa que busca reformar la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con el objetivo de ampliar el acceso a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio del IMSS, conocida como Modalidad 40.

La propuesta plantea que las personas aseguradas que opten por la continuación voluntaria para su jubilación puedan autorizar que el pago de las cuotas correspondientes se realice, total o parcialmente, con cargo a los recursos de su cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro y las disposiciones reglamentarias aplicables.

De acuerdo con el senador, la Modalidad 40 fue concebida como una herramienta para que quienes dejaron de cotizar ante el IMSS pudieran mejorar el monto de su pensión. Sin embargo, su diseño actual parte del supuesto de que la persona cuenta con ingresos activos para cubrir mensualmente las cuotas correspondientes.

Esta condición excluye a miles de personas mayores que, aun contando con semanas cotizadas y con ahorro en su cuenta individual, fueron desplazadas del mercado laboral por razones de edad, enfermedad o discriminación.

Para ellas, destacó Waldo Fernández, el derecho a continuar cotizando se vuelve, en la práctica, inalcanzable.

La iniciativa reconoce esta realidad social y propone una alternativa que permita ejercer de manera efectiva el derecho a la seguridad social, sin imponer cargas económicas que muchas personas ya no están en condiciones de asumir.

El senador señaló que la propuesta busca corregir una inequidad estructural del sistema, al permitir que el propio ahorro acumulado por los trabajadores pueda ser utilizado estratégicamente para fortalecer su futura pensión.

Esta iniciativa pone al centro la dignidad y el derecho a una pensión más justa”, destacó.

La iniciativa recoge la experiencia y aportación del ciudadano Jesús Guadalupe Sierra Benavides, quien participó en la elaboración de la propuesta legislativa y compartió sus reflexiones sobre los desafíos que enfrentan miles de personas adultas mayores para acceder a mejores condiciones de pensión y ejercer plenamente su derecho a la seguridad social.

RLO