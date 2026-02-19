Ariadna Montiel expone en la UDEM ejes de la política de bienestar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, impartió una conferencia en la Universidad de Monterrey (UDEM), donde expuso los ejes de la política de bienestar de la llamada Cuarta Transformación y su impacto en la reducción de la pobreza en México.

Ante estudiantes y comunidad académica, Montiel subrayó que el desarrollo no debe medirse únicamente a partir del crecimiento económico, sino también por la ampliación de derechos, la disminución de las desigualdades y la construcción de una prosperidad compartida. En ese sentido, destacó que los programas sociales buscan colocar en el centro a las personas históricamente excluidas, bajo el principio de que “nadie se quede atrás”.

Durante el diálogo con las y los jóvenes, la funcionaria federal llamó a mantener viva la capacidad de indignarse frente a la desigualdad social, al considerar que esa conciencia crítica es un motor indispensable para la transformación del país. “Lo verdaderamente transformador es mantener viva la capacidad de indignarse frente a la desigualdad.”, enfatizó.

La conferencia se realizó en Monterrey como parte de las actividades académicas de la UDEM orientadas a reflexionar sobre los retos del desarrollo social y el papel de las nuevas generaciones en la vida pública.

Montiel agradeció la invitación y la recepción del doctor Agustín Basave, así como de las autoridades universitarias, con quienes coincidió en la importancia de fortalecer el diálogo entre el gobierno y la academia.

La ponencia, con una duración aproximada de 48 minutos, se enmarcó en los principios del humanismo mexicano y la consigna de “Primero los pobres”, pilares de la política social impulsada por el gobierno federal.

