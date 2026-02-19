Oaxaca registra 50 incendios forestales en lo que va de 2026

De enero a la fecha, se han atendido 50 incendios forestales, con una afectación preliminar de 7 mil 495. 51 hectáreas en las regiones Istmo de Tehuantepec, Mixteca, Sierra Sur, Costa, Sierra Norte y Valles Centrales de Oaxaca, informó la Comisión Estatal Forestal (Coesfo).

Al corte, 48 incendios están sofocados y dos activos, en San Miguel Chimalapa y Villa Sola de Vega, en el Istmo de Tehuantepec y Sierra Sur, respectivamente”, precisó Magdalena Coello Castillo, titular del organismo.

En el trabajo de control y extinción del fuego participaron los tres niveles de gobierno, en la que también se han atendido incendios de pastizales, con una afectación de 492.14 hectáreas.

“En Oaxaca tenemos 21 brigadas con 218 personas, entre combatientes y técnicos”, dijo.

Brigadistas combaten los incendios Foto: Especial

Detalló que el 94 por ciento son causados por quema de basura, pasto, potreros y limpia de huertas; horno de carbón e intencionales, los siniestros también se han registrado en zonas de controversia agraria, donde se presume son provocados.

Asimismo, la funcionaria resaltó que se han reducido significativamente los tiempos de atención de los incendios de siete a cinco horas - a partir de la fase de alertamiento hasta extinción, y la duración de los incidentes disminuyó de 122 a 86 horas.

En el caso de incendios en zonas de controversia, se redujo el tiempo de detección de 21 a cuatro horas, y la duración de los incidentes de 182 a 107 horas con 32 minutos.

Apuntó que durante la temporada de incendios forestales de 2025 se registraron 201 siniestros en Oaxaca, con una afectación de 36 mil 221.5 hectáreas, cifras que sirven como base para reforzar las estrategias de prevención y atención durante el presente año.

Mencionó que la información de la Coesfo varía de la estadística nacional (Comisión Nacional Forestal) esto ocurre principalmente por tiempos de corte en la información, metodologías de medición en campo y el alcance geográfico o técnico de cada institución.

Finalmente, exhortó a la población a hacer uso responsable del fuego, ya que los vientos fuertes (característicos de la región), pueden provocar su rápida propagación, que pone en riesgo a las comunidades y ecosistemas.

JCS