Se calcinan dos camionetas huachicoleras en Tlahuelilpan, Hidalgo

Dos camionetas tipo pick up resultaron calcinadas tras reportarse un incendio en una nueva toma clandestina ubicada en el poliducto Tuxpan–Tula, de Petróleos Mexicanos (Pemex), en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 295+500, en la zona conocida como Los Tepetates. A unos 26 metros de la perforación clandestina, las unidades completamente calcinadas evidenciaban la magnitud del siniestro.

En las cajas de carga aún eran visibles estructuras metálicas tipo rejilla, presuntamente utilizadas para sostener contenedores empleados en la extracción y traslado ilícito de combustible.

De acuerdo con el reporte oficial, la toma consistía en un niple de una pulgada soldado directamente al ducto y una válvula de baja presión del mismo diámetro, instalación que provocó una fuga menor de hidrocarburo.

Elementos de Protección Civil y personal especializado acudieron para controlar el incendio y asegurar el área, evitando que el fuego se propagara o que el derrame representara un riesgo mayor para la población.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el incidente alertó a autoridades policiales sobre la persistencia del robo de combustible en la región, una actividad que mantiene en riesgo constante a comunidades enteras.

Controlan fuga de combustible

Hace apenas tres semanas, autoridades de Hidalgo reportaron y controlaron una fuga de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, específicamente en la colonia San Primitivo, sin que represente riesgo para la población, de acuerdo con información oficial.

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga de hidrocarburo se presentó en una zona de ductos ubicada en la colonia San Primitivo, lo que activó de inmediato los protocolos de emergencia por parte de autoridades municipales y estatales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) confirmó que el incidente ocurrió en un tramo de ductos y fue atendido de manera preventiva y controlada.

El Gobierno Municipal de Tlahuelilpan informó que elementos de Protección Civil, Bomberos de Tlahuelilpan y Atitalaquia, así como corporaciones de seguridad, brindaron apoyo intermunicipal para atender la emergencia.

Asimismo, las autoridades detallaron que la atención se realizó de manera coordinada con Petróleos Mexicanos (PEMEX) y con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

La atención se realiza de manera coordinada con PEMEX y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno”, informó el Ayuntamiento de Tlahuelilpan.

Después de las 13:30 horas, la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó que la situación quedó totalmente bajo control y no representa riesgo para la población, manteniéndose vigilancia preventiva en el sitio.

Las autoridades reiteraron que no existe peligro inmediato para los habitantes y que la zona permanece resguardada por elementos de seguridad estatal.

