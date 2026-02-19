Ángel recibió un balazo durante el ataque en un parque de Guanajuato

Este jueves se informó que ascendió a dos, el número de víctimas mortales del enfrentamiento a balazos en un parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato.

El fiscal de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, detalló que tiene el reporte de dos personas fallecidas, “tenemos 8 lesionados, afortunadamente no todos de gravedad, le estamos dando seguimiento a la investigación y es cuánto podemos ir informando."

Cuatro de los ocho menores de edad que resultaron lesionados permanecen en hospitales de la región.

Mientras que Marco Antonio, director del Hospital Comunitario San Francisco, explicó que "la mayoría de los niños, menores de 10 años tenían esquirlas de bala, uno un impacto directo, uno de ellos sí presentaba un impacto directo, pero por fortuna había sido superficial"

Uno de los niños heridos es Ángel, un menor de 14 años, que recibió un balazo en la rodilla.

Cleotilde Gallegos, abuela de Ángel, compartió que su nieto se encuentra “más o menos”, y que están en espera de que llegue el especialista para la operación, “pero está fuera de peligro".

Cabe recordar que la noche del martes se desató una balacera en un parque de la colonia Renovación, mientras niños jugaban en el lugar.

En el sitio murió un adulto de 36 años y 10 personas más resultaron lesionadas; entre ellas, 8 menores de edad.

El día miércoles murió un segundo adulto.

La mayoría de los niños lesionados recibieron impactos de esquirlas en extremidades y dos de ellos sufrieron impactos directos en hombro y rodilla.

Cuatro de ellos se mantienen en el hospital de León y se encuentran fuera de peligro.

Joven de 24 años, la segunda víctima del ataque

La agresión con armas de fuego registrada la noche del martes en la colonia Renovación, en San Francisco del Rincón, cobró su segunda víctima mortal. Giovanni Gasca, joven de 23 años —identificado también en reportes como de 24 años—, falleció alrededor de las 20:00 horas del miércoles mientras recibía atención médica en un hospital de León.

Familiares confirmaron su deceso en redes sociales. La Explanada del Mercado SFR publicó: “La Explanada del Mercado SFR se une a la pena que embarga a nuestra compañera Sandra, por el sensible fallecimiento de su hijo Giovanni Gasca. Nuestras más sinceras condolencias…”.

Horas antes, autoridades de salud lo reportaban en estado muy grave y en código rojo. En el mismo hospital permanece estable un menor de 5 años.

Cabe recordar que la primera víctima mortal fue un hombre de 36 años, identificado como Fernando “N”, presuntamente vecino de la misma colonia y a quien, de acuerdo con versiones preliminares, habría estado dirigido el ataque.

