Motociclista asalta a mujer y a su hija, les quita más de un millón de pesos

A una mujer y a su hija les robaron en el estado de Tlaxcala más de un millón de pesos, entre efectivo por concepto de pagos de ingeniería y joyería.

En el asalto hubo detonaciones de arma de fuego y persecución.

Las víctimas lograron ubicar a los presuntos ladrones gracias a la geolocalización de uno de los celulares robados.

Los hechos ocurrieron en la carretera Tlaxcala-San Martín Texmelucan, a la altura de los municipios de Panotla y Totolac.

Motociclista las encañonó

El robo se produjo la tarde de este miércoles cuando una mujer y su hija fueron interceptadas por un sujeto abordo de una moto con casco oscuro, quien encañonó a la madre a la altura del abdomen para arrebatarle el bolso.

La hija de la mujer en un acto de valentía golpeó con su celular al delincuente, quien la derribo y realizó detonaciones con su arma de fuego, sin embargo, resultaron ser balas de salva.

La joven corrió detrás del delincuente y una persona que iba a bordo de su vehículo ayudó a la joven a perseguir al ladrón.

Fue hasta que la joven logró ubicar el celular que iba dentro de la bolsa por GPS y al llegar al predio donde marcaba la ubicación, encontraron la motocicleta, pero el sujeto ya había huido.

Fuerzas federales y estatales brindaron apoyo a las víctimas y la motocicleta fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

Además, se les invito a las víctimas a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes.

La moto asegurada por autoridades Foto: Especial

JCS