Motociclista asalta a mujer y a su hija, les quita más de un millón de pesos
A una mujer y a su hija les robaron en Tlaxcala más de un millón de pesos, entre efectivo por concepto de pagos de ingeniería y joyería
A una mujer y a su hija les robaron en el estado de Tlaxcala más de un millón de pesos, entre efectivo por concepto de pagos de ingeniería y joyería.
En el asalto hubo detonaciones de arma de fuego y persecución.
Las víctimas lograron ubicar a los presuntos ladrones gracias a la geolocalización de uno de los celulares robados.
Los hechos ocurrieron en la carretera Tlaxcala-San Martín Texmelucan, a la altura de los municipios de Panotla y Totolac.
Motociclista las encañonó
El robo se produjo la tarde de este miércoles cuando una mujer y su hija fueron interceptadas por un sujeto abordo de una moto con casco oscuro, quien encañonó a la madre a la altura del abdomen para arrebatarle el bolso.
La hija de la mujer en un acto de valentía golpeó con su celular al delincuente, quien la derribo y realizó detonaciones con su arma de fuego, sin embargo, resultaron ser balas de salva.
La joven corrió detrás del delincuente y una persona que iba a bordo de su vehículo ayudó a la joven a perseguir al ladrón.
Fue hasta que la joven logró ubicar el celular que iba dentro de la bolsa por GPS y al llegar al predio donde marcaba la ubicación, encontraron la motocicleta, pero el sujeto ya había huido.
Fuerzas federales y estatales brindaron apoyo a las víctimas y la motocicleta fue puesta a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala.
Además, se les invito a las víctimas a presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes.
JCS