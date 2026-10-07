Llama Montiel a no perder el rumbo en Morena

La presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, llamó a los militantes de ese partido a mantener su respaldo al actual gobierno, a evitar confrontaciones por postulaciones y cargos, y a luchar contra lo que calificó como embate de la derecha nacional e internacional.

Al conmemorar el 15 aniversario de la creación de Morena, en el Auditorio Nacional, Montiel, destacó que ese partido defiende el bien común por sobre el individualismo que plantea la derecha y que ha ganado terreno en el continente en los últimos años.

“Morena tiene frente a este momento la responsabilidad histórica de respaldar a nuestra presidenta, de mantener viva la organización y de estar cerca del pueblo. No podemos permitir que los cargos nos alejen de las causas, ni que el poder nos aleje de la gente.

“El mundo resurgen fuerzas autoritarias, discursos de odio y expresiones neofascistas que pretenden dividir a los pueblos, a las naciones, debilitar la democracia y hacer retroceder los derechos y someter nuevamente las decisiones de las naciones a intereses ajenos a sus pueblos. México enfrenta este tiempo con una gran fortaleza”, destacó Montiel.

Durante la conmemoración se rindió homenaje a fundadores del partido y se recordó a los dirigentes de ese partido que murieron recientemente.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo de Morena, convocó a los militantes de ese partido a dejar de lado las aspiraciones personales, y privilegiar los acuerdos que mantengan la alianza electoral con los partidos Del Trabajo y Verde Ecologista.

“Lo que está en juego es algo más que un simple ciclo electoral Es la continuidad de un proyecto de transformación que millones de mexicanas y mexicanos sienten como propio y es su única esperanza.

“Aquí cabemos todos. Es la hora de caminar juntos, en la conformación de coaliciones ganadoras, amplias e incluyentes que integren a todos los liderazgos y a todos los equipos de cada aspirante”, expuso Durazo y llamó a evitar peleas por cargos y candidaturas.

Dijo que la derecha en México y la llamada ultraderecha internacional, buscará capitalizar cada error que cometa Morena, sus aliados y sus gobiernos.

“Una pelea por el mismo cargo o una división interna es el error que nuestros adversarios están aplaudiendo en silencio y no descansan. La derecha y la ultraderecha nacional e internacional asedian a nuestro proyecto de transformación”, expuso el presidente del consejo morenista.

A la conmemoración de los primeros 15 años de Morena acudieron los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Campeche, de la Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, y Zacatecas.

Del gabinete presidencial, estuvieron presentes, entre otros, César Yáñez, subsecretario de Gobernación; y Cuitláhuac García, actual titular del Cenagas; además de los coordinadores de la defensa de la transformación en los 17 estados donde habrá elecciones en 2027; y Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del ex presidente.