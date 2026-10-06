Morena celebrará este miércoles sus 15 años de vida política con un encuentro en el Auditorio Nacional, al que están convocados gobernadores, legisladores, dirigentes, consejeros nacionales, coordinadores de la defensa de la transformación y militantes de todo el país.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que el partido se encuentra en un buen momento y que la unidad será uno de los factores fundamentales para enfrentar las elecciones de 2027.

Nuestro partido está en muy buen momento, estamos bien y de buenas. La unidad es uno de los tres factores que nos harán llegar fortalecidos a las elecciones. Lo hacemos por nuestro querido, amado y sabio pueblo”, afirmó.

Reproducir Morena celebrará 15 años con mensaje de unidad en el Auditorio Nacional

Montiel explicó que el festejo originalmente estaba previsto para el 2 de octubre, pero la disponibilidad del Auditorio Nacional obligó a modificar la fecha. El encuentro se realizará a las 18:00 horas, con el propósito de facilitar la asistencia de servidores públicos.

Vienen compañeros de todo el país, toda la estructura, la dirigencia, los consejeros nacionales. Invitamos a los gobernadores, los coordinadores y la prensa”, señaló.

La dirigente morenista destacó que el aniversario será también un espacio para recordar los orígenes del movimiento, sus causas y el camino recorrido desde su fundación.

Es un recordatorio de dónde venimos y por qué luchamos a 15 años de la fundación de nuestro movimiento”, sostuvo.

En el encuentro se espera la presencia de integrantes del Consejo Nacional, así como de personajes que participaron en la construcción del movimiento desde sus primeras etapas. Montiel señaló que será un espacio para reunir a representantes de distintas generaciones de Morena.

Es un encuentro que tiene que recordar, insisto, de dónde venimos, por qué luchamos y hacia dónde vamos”, expresó.

La presidenta nacional de Morena también destacó la relevancia del libro publicado recientemente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que permite revisar el camino recorrido por el movimiento, sus causas y los errores que no deben repetirse en la vida política.

Montiel contrastó la situación de Morena con la de los partidos de oposición y sostuvo que, mientras PAN y PRI buscan nuevamente alianzas ante la imposibilidad de competir por separado, Morena se encuentra preparado para mantener su fuerza electoral.

Somos el partido del pueblo y estamos listos para ganar en 2027”, afirmó.

El aniversario llega en un momento en el que Morena busca cerrar filas rumbo a los próximos procesos electorales, por lo que el mensaje de unidad será uno de los principales ejes del encuentro en el Auditorio Nacional.