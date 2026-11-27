Morena respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum y la queja formal del Gobierno de México ante Estados Unidos contra los canales de denuncia anunciados por la DEA para obtener información sobre funcionarios coludidos con el crimen organizado.

El partido afirmó que defender la soberanía constituye una obligación y un mandato popular, y enfatizó que México dispone de instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad, por lo que cualquier colaboración con agencias extranjeras debe seguir vías institucionales y apegarse a las leyes mexicanas.

Corresponsabilidad bilateral y principios de la 4T

En un posicionamiento, Morena sostuvo que Estados Unidos también debe asumir acciones dentro de su territorio, entre ellas atender el consumo de drogas, perseguir a quienes las distribuyen y combatir el lavado de dinero, el tráfico ilegal de armas y las organizaciones criminales que operan allí.

Señaló que México cumple con su responsabilidad para combatir la violencia y evitar que las drogas lleguen a otras naciones, y planteó que la cooperación internacional debe desarrollarse entre iguales, con respeto a la integridad territorial, confianza mutua y sin subordinación.

“La Cuarta Transformación defiende el derecho del pueblo de México a decidir su propio destino, así como los principios de autodeterminación de los pueblos y no intervención. Por eso, nuestra cooperación internacional debe basarse en el respeto y la confianza mutua, con plena observancia de la soberanía nacional”.

Cierre del posicionamiento

En la parte final del texto, Morena reiteró que México mantiene disposición para cooperar bajo esquemas de coordinación y respeto, y concluyó que la soberanía nacional es irrenunciable y no se negocia